Neerlandês ABN Amro compra NIBC à Blackstone por 960 milhões

A operação, sujeita às aprovações dos reguladores e a processos internos, deverá estar concluída no segundo semestre do próximo ano, noticia a Efe.
O banco neerlandês ABN Amro anunciou esta quarta-feira, 12, a compra do banco hipotecário NIBC Bank ao fundo Blackstone por 960 milhões de euros, sendo a maior aquisição da instituição desde que foi nacionalizada, em 2008.

A operação, sujeita às aprovações dos reguladores e a processos internos, deverá estar concluída no segundo semestre do próximo ano, noticia a Efe.

Com a compra do NIBC, o ABN Amro amplia o seu negócio e reforça a sua posição de líder no mercado hipotecário nos Países Baixos e a sua presença nos mercados belga e alemão.

O NIBC foi fundado em 1945 como banco de investimento dos Países Baixos, com a intenção de contribuir para a reconstrução do país após a Segunda Guerra Mundial.

Atualmente, conta com 325.000 clientes com contas poupança e 200.000 com crédito hipotecário.

ABN Amro
NIBC
Blackstone

