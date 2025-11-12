Neerlandês ABN Amro compra NIBC à Blackstone por 960 milhões

O banco neerlandês ABN Amro anunciou esta quarta-feira, 12, a compra do banco hipotecário NIBC Bank ao fundo Blackstone por 960 milhões de euros, sendo a maior aquisição da instituição desde que foi nacionalizada, em 2008.A operação, sujeita às aprovações dos reguladores e a processos internos, deverá estar concluída no segundo semestre do próximo ano, noticia a Efe.Com a compra do NIBC, o ABN Amro amplia o seu negócio e reforça a sua posição de líder no mercado hipotecário nos Países Baixos e a sua presença nos mercados belga e alemão.O NIBC foi fundado em 1945 como banco de investimento dos Países Baixos, com a intenção de contribuir para a reconstrução do país após a Segunda Guerra Mundial.Atualmente, conta com 325.000 clientes com contas poupança e 200.000 com crédito hipotecário..Santander vende 51% do imobiliário do Popular ao Blackstone