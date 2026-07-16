Negócio da Glovo em Portugal vendido a fundo norte-americano SSW Partners

O negócio da Glovo em Portugal é um dos 14 que serão vendidos ao fundo norte-americano SSW Partners pela Delivery Hero, estando dependente da aquisição desta última pela Uber, foi anunciado esta quinta-feira.

Em causa estão operações em 14 mercados das empresas Foodora (Áustria, Chéquia, Noruega e Suécia), Efood (Grécia), Foody (Chipre), Glovo (Moldova, Polónia, Portugal, Roménia e Espanha), PedidosYa (Chile e Equador) e Yemeksepeti (Turquia).

“A SSW Partners vai adquirir os negócios da Delivery Hero num total de 14 mercados em que a Uber Eats e a Delivery Hero competem, estando dependente da oferta de aquisição da Uber e a outras condições habituais, por um valor de aproximadamente 1.400 milhões de euros”, refere um comunicado hoje divulgado pela Delivery Hero.

O negócio é paralelo à compra da Delivery Hero pela Uber, hoje anunciado e que comporta 12.000 milhões de euros para adquirir a participação que ainda não detém na empresa.

Em comunicado divulgado hoje, a Uber indicou que ofereceu 41,50 euros por ação da Delivery Hero, avaliando o grupo alemão, dono da Glovo, em 14.800 milhões de dólares (cerca de 12.900 milhões de euros).

A Uber já era o principal acionista da Delivery Hero, controlando cerca de 36% do capital, pelo que a operação lhe permitirá passar a deter a maioria do grupo sediado em Berlim, na Alemanha.

Em comunicado da Uber, a empresa refere que não vai controlar estes 14 negócios que serão transferidos para a SSW Partners.

“A SSW irá liderar, de forma independente, o processo para encontrar parceiros estratégicos que melhor posicionem essas empresas para sucesso a longo prazo”, refere o documento.

Os 14 negócios deverão continuar a operar na mesma tecnologia e estrutura operacional que têm hoje em dia, incluindo plataforma, logística e capacidade de dados.

“Isso significa que as equipas locais mantêm a velocidade e o conhecimento de mercado que os torna competitivos, sustentados por uma tecnologia partilhada e de ponta”, referiu.

Citado no comunicado da Delivery Hero, Josh Steiner e Antonio Weiss, da SSW Partners, mostraram-se satisfeitos pela aquisição das marcas.

“Apoiaremos a equipa de gestão para garantir que estas empresas continuam a crescer, investem nos seus trabalhadores e prestem um serviço excecional aos clientes. Em paralelo, lideraremos o processo para encontrar as melhores soluções a longo prazo para estas empresas, em que continuarão a prosperar”, disseram.