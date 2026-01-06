Neolix e Salvador Caetano aliam-se para transformar logística inteligente na Europa

A fabricante chinesa de veículos logísticos autónomos Neolix Technologies e a Salvador Caetano Auto anunciaram esta terça-feira, 6, uma aliança estratégica que prevê a testagem em Portugal de soluções de logística inteligente a implementar posteriormente a nível europeu.“Esta iniciativa terá como propósito o desenvolvimento de soluções RoboVan para um ecossistema de logística inteligente mais eficiente, seguro e sustentável – com potencial para ser implementado em toda a Europa”, lê-se num comunicado hoje divulgado.Segundo avança, a aliança estratégica “terá início com a exploração colaborativa de cenários de mobilidade autónoma, com um foco inicial na validação da integração das soluções autónomas de ponta da Neolix em ecossistemas industriais e logísticos”.“Ambas as partes partilham uma visão de longo prazo para o avanço da mobilidade autónoma, começando pela implementação de uma prova de conceito (PoC) em Portugal, na qual se validarão os cenários em consideração”, enfatiza.A Neolix Technologies reclama a liderança mundial em ‘RoboVan’ e logística inteligente, enquanto a Salvador Caetano Auto é um fornecedor português de soluções automóveis e de mobilidade, através do seu ecossistema Caetano Mobility.No comunicado, a gigante chinesa enfatiza que a colaboração com a empresa portuguesa “representa uma expansão acelerada da Neolix no mercado europeu, com o compromisso de ambas as partes em explorar conjuntamente o futuro da mobilidade inteligente e em impulsionar a modernização dos ecossistemas de logística autónoma em Portugal e além-fronteiras”.“Ao tirar partido de capacidades complementares, a aliança pretende reforçar o desenvolvimento de soluções de transporte mais sustentáveis e inteligentes na Europa”, sustenta.A rede da Neolix abrange atualmente 15 países e regiões, com uma frota de mais de 15.000 veículos autónomos em operação.Já a Salvador Caetano Auto está presente em 48 países na Europa, América Latina e África e é apontada como “o parceiro estratégico ideal para a Neolix reforçar a sua presença na Europa”.Combinando os conhecimentos técnicos e a experiência de comercialização global da Neolix com o conhecimento do mercado local da Caetano Mobility, a aliança agora anunciada prevê uma “estreita colaboração com as autoridades competentes”, de forma a contribuir “para o desenvolvimento do quadro regulatório português para a condução autónoma”.Segundo as partes, “a colaboração está preparada para evoluir para uma parceria estratégica de longo prazo, focada em impulsionar a transformação do setor”, mediante um aprofundamento da cooperação entre as duas empresas ao nível da “co-inovação tecnológica, expansão de mercado e desenvolvimento de ecossistemas”.O objetivo é depois levar “as soluções consolidadas de mobilidade autónoma da Neolix a um número crescente de utilizadores europeus através da rede e capacidades próprias da Salvador Caetano Auto – e para além destas”.“Um dos principais objetivos da aliança é promover em conjunto a uniformização e a difusão da logística autónoma de baixa velocidade na Europa, alavancando a inovação para resolver os principais desafios do setor e gerar maior valor para a sociedade, empresas e consumidores”, detalha o comunicado. .Grupo Salvador Caetano lança marca de mobilidade Xtracars