Nestlé em "negociações avançadas" para vender metade do negócio de gelados

A Nestlé quer reduzir a exposição ao negócio da venda de gelados. Do outro lado está a Froneri, uma joint venture criada entre a própria Nestle e pela PAI Partners. Juntas, são detentoras de marcas como a famosa Haagen-Dazs.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a Nestle dá a conhecer os resultados operacionais do quarto trimestre de 2025. Em simultâneo, dá algumas luzes sobre o que descreve como "melhoria do portfólio".

Neste âmbito, faz saber que está em "negociações avançadas" para reduzir para metade a exposição ao segmento dos gelados. Em causa está a venda do negócio à Froneri. Esta foi fundada há dez anos, a meias entre a Nestle e a PAI Partners. Ambas contam com participações de 50%.

Significa isto que, no momento da concretização do negócio, a Nestlé reduzirá para metade a exposição àquele segmento de negócio. A PAI Partners, por seu turno, é uma empresa dedicada ao capital de risco, através da compra de participações de empresas de vários setores da economia (private equity). Caso o negócio se concretize, passa a ser um player ainda mais decisivo no que diz respeito aos gelados.

Resultados financeiros e reação dos mercados

No total de 2025, a Nestlé registou uma queda de 2% nas vendas, face ao ano anterior. Estas ficaram-se pelos 89,49 mil milhões de francos suíços (98 mil milhões de euros, ao câmbio atual), de acordo com os dados publicados pela empresa, no respetivo website.

Ao nível do lucro atribuível aos acionistas, registou-se um tombo de 17%, para 9,033 mil milhões de francos suíços (9,9 mil milhões de euros).

Tudo somado, a reação dos mercados está a ser positiva, após ser conhecido o resultado. Cotada na bolsa de Helsínquia, Finlândia, a Nestlé está a valorizar 1,38%, até aos 21,26 euros por ação. A capitalização de mercado ronda, por isso, os 16,27 mil milhões de euros.