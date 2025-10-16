Nestlé prevê dispensar 16 mil trabalhadores em todo o Mundo em dois anos

A ‘gigante’ alimentar Nestlé anunciou hoje que prevê dispensar 16 mil trabalhadores em todo o Mundo, nos próximos dois anos, ao apresentar resultados do terceiro trimestre com quedas das vendas de 1,9%, para 71 mil milhões de euros.A empresa não adiantou em que países esta dispensa de trabalhadores vai ocorrer.O grupo Nestlé marca presença desde 1923 em Portugal, onde tem duas unidades produtivas - uma no Porto, dedicada à torrefação de café, e a fábrica de Avanca, onde trabalham cerca de 500 pessoas - e um centro de distribuição também nesta freguesia de Estarreja.“O Mundo evolui e a Nestlé tem de se adaptar mais rapidamente”, implicando “tomar decisões difíceis, mas necessárias, para reduzir os funcionários”, disse o presidente da multinacional, o austro-suíço Philip Navratil, que assumiu o cargo no início de setembro.O programa de redução de trabalhadores contempla a eliminação de 12 mil postos em diversas áreas e funções, "permitindo efetuar uma redução da despesa anual de mil milhões de francos suíços (cerca de 1,078 mil milhões de euros) até ao fim de 2027", o dobro do que estava previsto, segundo o comunicado do grupo helvético.Àqueles 12 mil trabalhadores juntam-se outros quatro mil cuja extinção já estava em curso como forma de aumentar a produtividade nas cadeias de produção, armazenamento e distribuição."Estamos a aumentar a nossa meta de poupança para três mil milhões de francos suíços (cerca de 3,2 mil milhões de euros) a partir de hoje", acrescentou Navratil, quando o objetivo anterior era de 2,7 mil milhões de euros.O aglomerado empresarial possui mais de duas mil marcas, incluindo Nescafé, Maggi KitKat, entre outras, e viveu um mês de setembro agitado, com a saída do então diretor-geral, o francês Laurent Freixe, e do anterior presidente, o belga Paul Bulcke.Nos primeiros nove meses de 2025, o crescimento das vendas da Nestlé foi de 3,3%, impulsionado por aumentos de preços de 2,8%.Navratil, que dirigia até setembro a Nespresso, vai tentar estabilizar o grupo económico, cujo crescimento desacelerou devido à grande inflação de 2022 e a um escândalo no setor da sua água engarrafada..Nestle e Starbucks fecham acordo de gigantes