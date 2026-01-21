Netflix fatura mais do que o esperado no quarto trimestre, mas perspetivas desiludem

A Netflix apresentou resultados acima do previsto para o quarto trimestre de 2025. Ainda assim, as perspetivas para os primeiros três meses de 2026 ficam aquém e os mercados estão a fugir da empresa.A plataforma de streaming viu a faturação aumentar 17,6%, em termos homólogos, até aos 12.051 milhões de dólares (acima dos 11.970 mil milhões que Wall Street previa). Ao mesmo tempo, o lucro líquido (net income) atingiu 2.419 milhões de dólares no quarto trimestre (1.869 milhões de dólares um ano antes).Naquele período, superou ainda a marca de 325 milhões de subscrições e registou um aumento de 2% no número de horas de visualização por parte dos consumidores, para um acumulado de 96 mil milhões de horas. Ainda assim, as perspetivas para o primeiro trimestre 2026 estão longe de ser famosas..Netflix contra Hollywood: o drama cinematográfico para 2026 .Estimativas fazem ruir (ainda mais) as açõesApesar do quarto trimestre positivo, os números apontados para o período entre janeiro e março estão a desiludir os fortemente os mercados.A Netflix estima um crescimento homólogo de 15,3% na faturação, até aos 12.157 milhões de euros, nos primeiros três meses do ano. Para tal, conta com uma “projeção de aproximadamente dobrar a receita com publicidade em 2026”, face ao ano passado.Ainda no primeiro trimestre espera um lucro líquido na ordem de 3.264 milhões de dólares.Estes são números que ficam muito aquém das expetativas que tinham os acionistas da Netflix. Prova disto é que as ações estão a cair 6,88% na pré-abertura do mercado de Wall Street, até aos 81,26 dólares.De resto, a capitalização de mercado já tombou 30% nos últimos três meses. Na base está uma desilusão face ao objetivo da empresa de comprar os estúdios da Warner Bros. e a plataforma de streaming HBO, uma das grandes rivais da Netflix..Netflix não desiste da Warner Bros e oferece 71 mil milhões em dinheiro\n\n.Oferta hostil da Paramount pela Warner Bros desafia Netflix e agita investidores em Wall Street