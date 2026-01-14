Netflix mais próxima de comprar HBO? Nova proposta em dinheiro está a caminho

A Netflix está a ponderar fazer uma oferta em dinheiro por 100% do negócio da Warner Bros. Discovery's (WBD) em streaming e pelos estúdios da produtora.A informação é avançada nesta quarta-feira, 14 de janeiro, pelo The Wall Street Journal e Bloomberg. É um novo episódio da guerra aberta no setor de streaming, depois de a Netflix fazer uma proposta que ascendia a 72.000 milhões de dólares (em dinheiro e ações), em dezembro.A Netflix avançava com 27,75 dólares por ação da WBD. Destes, 23,25 dólares por ação corresponderiam a dinheiro e 4,50 dólares seriam pagos em ações da própria Netflix.Recorde-se que, a 8 de dezembro, a Paramount avançou com uma OPA hostil no valor de 108.400 mil milhões de dólares. Esta abrangia os estúdios de cinema e televisão, a par da plataforma de streaming HBO Max e dos conteúdos produzidos pela Warner Bros., como é o caso de Harry Potter e Game of Thrones. É expectável que a Paramount continue atenta, já que não desistiu do negócio..Paramount lança oferta hostil pela Warner Bros e desafia proposta da Netflix.Investidores reagem com sentimento mistoAinda não há uma nova oferta mas, olhando para os mercados de ações, a perspetiva dos investidores não é inteiramente positiva.Perto das 10h20, com a bolsa de Wall Street em pré-mercado, a Netflix está a valorizar 1,15%, até aos 91,36 dólares por ação. Por outro lado, a Warner Bros., contrai 0,28% e fica-se pelos 28,78 dólares..Warner Bros rejeita nova oferta da Paramount e reafirma preferência pela Netflix\n