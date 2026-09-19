Nido Livensa vendeu cinco residências de estudantes no país por 80 milhões

O grupo Nido Livensa, operador europeu de alojamento para estudantes, anunciou a venda de cinco residências em Portugal (em Lisboa e Porto), num total de 883 camas. Segundo revelou em comunicado, a operação integra-se na “estratégia de gestão ativa do portefólio e de reinvestimento em novos projetos e aquisições na Europa”.

O grupo não divulgou o valor do negócio nem a entidade compradora. Segundo foi possível apurar junto do mercado, os ativos imobiliários de Carcavelos, Ajuda, Santa Apolónia, Estoril e Asprela foram vendidos à Ardian e Rockfield por 80 milhões de euros.

De acordo com o grupo, a venda surgiu na sequência de uma análise estratégica ao portefólio, que identificou cinco ativos maduros e estabilizados em Portugal. Como afirma no comunicado, as cinco residências “atingiram uma fase natural do seu ciclo de investimento, depois de um período de consolidação das receitas, do desempenho e das operações”.

“Portugal continua a ser um mercado importante para a Nido Livensa e continuamos a identificar fundamentos sólidos de longo prazo na Península Ibérica”, diz Carlo Matta, CEO da Nido Livensa, no comunicado. O grupo mantém presença em Portugal, com residências em Coimbra, Lisboa e Porto.

O negócio agora revelado “permite-nos libertar capital de ativos maduros e reinvesti-lo em novas oportunidades de desenvolvimento e aquisição, respondendo à procura contínua por alojamento estudantil de qualidade na Europa”, afirma ainda Carlo Matta. A Nido Livensa, apoiada pela CPP Investments, é especializada no desenvolvimento, investimento e operação de residências de alojamento para estudantes na Europa.

A estratégia de crescimento da Nido Livensa está centrada em mercados como Itália, Península Ibérica e Alemanha, e o objetivo é expandir a operação para 25 mil camas até 2031. Segundo avança, tem um um portefólio em crescimento que, na sequência de aquisições recentes, ultrapassará em breve as 13 mil camas.