Nissan corta prejuízos em mais de 80% para 224 milhões no primeiro semestre fiscal

A Nissan apresentou um resultado líquido negativo de aproximadamente 224 milhões de euros (39,7 mil milhões de ienes) no primeiro semestre do seu ano fiscal, que decorreu entre abril e setembro.

O registo sinaliza uma trajetória de recuperação financeira, na ordem dos 82,1%, face às perdas de cerca de 1,2 mil milhões de euros (221,9 mil milhões de ienes) assinaladas em igual período do ano anterior.

O desempenho operacional do construtor automóvel japonês regressou ao terreno positivo no acumulado dos primeiros seis meses, fixando-se em cerca de 451 milhões de euros. O indicador contrasta com a perda operacional de 156 milhões contabilizada no semestre homólogo.

A melhoria das contas operacionais foi alavancada pelo plano de eficiência em curso, que gerou uma poupança de 620 milhões de euros no decurso do semestre.

A nível comercial, as vendas globais da marca nipónica ascenderam a 6,07 milhões de unidades entre abril e setembro, superando os 5,58 milhões de veículos comercializados no período comparável.

A performance por mercados revelou dinâmicas distintas: as receitas na América do Norte, principal região de operação da Nissan, cresceram 2%, ao passo que no mercado doméstico japonês se verificou um avanço de 6%. Em sentido inverso, as operações na Europa e na Ásia sofreram contrações de 7,9% e 14,4%, respetivamente.

Para a totalidade do exercício fiscal, com encerramento agendado para o final de março de 2027, a administração manteve as estimativas previamente avançadas. A Nissan antecipa fechar o ano com um lucro líquido de aproximadamente 112 milhões de euros (20 mil milhões de ienes) e uma faturação global na ordem dos cerca de 73,4 mil milhões.