Nissan passa de prejuízo a lucro de 21 milhões no seu primeiro trimestre fiscal

A Nissan passou de prejuízo a lucro de 3.761 milhões de ienes (20,81 milhões de euros ao câmbio atual) entre abril e junho, primeiros três meses do exercício de 2026, anunciou esta segunda-feira a fabricante japonesa de automóveis.

Após um ano marcado por prejuízos e pelo encerramento de fábricas, no âmbito do seu plano de reestruturação, a Nissan registou um lucro pela primeira vez em oito trimestres.

Nos primeiros três meses do exercício anterior, a Nissan registou prejuízos de 115.800 milhões de ienes (641 milhões de euros).

De acordo com o seu último relatório de resultados, entre abril e junho a empresa obteve um lucro operacional de 77.889 milhões de ienes (431 milhões de euros), que compara com um prejuízo operacional de quase 80.000 milhões de ienes (cerca de 440 milhões de euros) no mesmo período do ano anterior.

Em comunicado, a empresa destaca que o seu plano de reestruturação, conhecido como “Re:Nissan”, “gerou uma poupança adicional de 60.000 milhões de ienes (332 milhões de euros) no primeiro trimestre e contribuiu para uma melhoria homóloga do resultado operacional, favorecendo os avanços em termos de rentabilidade, competitividade e recuperação”.

A Nissan detalha ainda que o regresso ao lucro operacional foi impulsionado pela redução de custos, pela desvalorização do iene, que aumenta as receitas das empresas exportadoras, por uma gestão de custos mais disciplinada e por um melhor desempenho das vendas.

A Nissan vendeu 701.000 veículos nos três meses até junho, menos 0,9% do que os 707.000 do mesmo período do ano passado, embora o seu volume de negócios tenha subido 9,5% em termos homólogos, para 2,96 biliões de ienes (16.404 milhões de euros).

As novas matrículas cresceram 4,2% em relação ao ano anterior na América do Norte, o seu principal mercado, e só nos Estados Unidos aumentaram 9,6%.

“Nos Estados Unidos, a estratégia ‘Fabricado nos EUA para os EUA’ continua a ganhar impulso e a reforçar a competitividade. A Nissan mantém-se como a marca generalista com maior crescimento nos últimos 10 meses e alcançou 16 meses consecutivos de crescimento homólogo nas vendas a retalho”, salienta a empresa.

Os registos de veículos também aumentaram no Japão, 1,3% em termos homólogos, e na China, 7,2%, apesar de a empresa identificar um contexto “desafiador” na gigante asiática, bem como no Médio Oriente. Na Europa, as vendas diminuíram 14,6% em termos homólogos.

A Nissan decidiu manter as suas previsões para a totalidade do seu exercício fiscal, que terminará em março de 2027 e para o qual prevê um lucro líquido de 20.000 milhões de ienes (111 milhões de euros) e um resultado operacional de 200.000 milhões de ienes (1.107 milhões de euros), além de um volume de negócios de 13 biliões de ienes (71.944 milhões de euros).