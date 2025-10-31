DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Nissan prevê prejuízos para o exercício em curso na primeira previsão de resultados

Nas previsões relativas ao ano fiscal em curso, que terminará no final de março de 2026, a Nissan antecipa perdas operacionais de 275 mil milhões de ienes (cerca de 1,55 mil milhões de euros).
A fabricante japonesa de veículos Nissan divulgou esta sexta-feira, 31, a primeira previsão de resultados para o ano fiscal em curso, na qual prevê perdas operacionais de 275 mil milhões de ienes (cerca de 1,55 mil milhões de euros).

O terceiro maior fabricante automóvel japonês publicou previsões financeiras anuais antes da apresentação dos resultados financeiros do primeiro semestre fiscal (abril-setembro), prevista para a próxima quinta-feira, 06 de novembro.

A empresa japonesa absteve-se de emitir previsões financeiras no relatório anterior de julho, citando a incerteza sobre o impacto nas contas das tarifas norte-americanas sobre os motores.

Nas previsões publicadas esta sexta-feira, relativas ao ano fiscal em curso, que terminará no final de março de 2026, a Nissan antecipou ainda receitas anuais de 11,7 biliões de ienes (65,75 mil milhões de euros), o que, a confirmarem-se, representará uma diminuição de 7,4% em relação ao ano anterior, mas evitou emitir uma previsão sobre o resultado líquido.

As previsões "refletem as dificuldades previstas no segundo semestre devido a riscos na cadeia de abastecimento, volatilidade cambial, tarifas e outros fatores externos", indicou a empresa num comunicado.

No que diz respeito ao primeiro semestre do exercício, cujo relatório será publicado na próxima semana, a Nissan melhorou as previsões.

A empresa espera registrar um lucro operacional de 50 biliões de ienes (280 milhões de euros) no trimestre encerrado em 30 de setembro e um prejuízo operacional de 30 biliões de ienes (169 milhões de euros) nos primeiros seis meses do exercício.

No que diz respeito à faturação, a Nissan manteve as estimativas.

"Embora os resultados do primeiro semestre reflitam lucros temporários e a recuperação do investimento, graças às iniciativas de redução de custos, prevemos um ambiente competitivo desafiante no segundo semestre, riscos na cadeia de abastecimento e a sazonalidade do negócio", afirmou o diretor financeiro da Nissan, Jeremie Papin, citado no texto.

A Nissan registou perdas líquidas de 115,8 mil milhões de ienes (651 milhões de euros) entre abril e junho, no primeiro trimestre fiscal, após registar perdas líquidas de 670,9 mil milhões de ienes (3,37 mil milhões de euros) no exercício de 2024.

A fabricante japonesa atravessa uma situação financeira delicada devido à queda nas vendas nos Estados Unidos e na China, e está imersa numa reestruturação das operações, no âmbito da qual já anunciou que fechará sete das 17 fábricas e cortará 20.000 empregos a nível global nos próximos anos.

