Nissan prevê prejuízos para o exercício em curso na primeira previsão de resultados

A fabricante japonesa de veículos Nissan divulgou esta sexta-feira, 31, a primeira previsão de resultados para o ano fiscal em curso, na qual prevê perdas operacionais de 275 mil milhões de ienes (cerca de 1,55 mil milhões de euros).O terceiro maior fabricante automóvel japonês publicou previsões financeiras anuais antes da apresentação dos resultados financeiros do primeiro semestre fiscal (abril-setembro), prevista para a próxima quinta-feira, 06 de novembro.A empresa japonesa absteve-se de emitir previsões financeiras no relatório anterior de julho, citando a incerteza sobre o impacto nas contas das tarifas norte-americanas sobre os motores.Nas previsões publicadas esta sexta-feira, relativas ao ano fiscal em curso, que terminará no final de março de 2026, a Nissan antecipou ainda receitas anuais de 11,7 biliões de ienes (65,75 mil milhões de euros), o que, a confirmarem-se, representará uma diminuição de 7,4% em relação ao ano anterior, mas evitou emitir uma previsão sobre o resultado líquido.As previsões "refletem as dificuldades previstas no segundo semestre devido a riscos na cadeia de abastecimento, volatilidade cambial, tarifas e outros fatores externos", indicou a empresa num comunicado.No que diz respeito ao primeiro semestre do exercício, cujo relatório será publicado na próxima semana, a Nissan melhorou as previsões.A empresa espera registrar um lucro operacional de 50 biliões de ienes (280 milhões de euros) no trimestre encerrado em 30 de setembro e um prejuízo operacional de 30 biliões de ienes (169 milhões de euros) nos primeiros seis meses do exercício.No que diz respeito à faturação, a Nissan manteve as estimativas."Embora os resultados do primeiro semestre reflitam lucros temporários e a recuperação do investimento, graças às iniciativas de redução de custos, prevemos um ambiente competitivo desafiante no segundo semestre, riscos na cadeia de abastecimento e a sazonalidade do negócio", afirmou o diretor financeiro da Nissan, Jeremie Papin, citado no texto.A Nissan registou perdas líquidas de 115,8 mil milhões de ienes (651 milhões de euros) entre abril e junho, no primeiro trimestre fiscal, após registar perdas líquidas de 670,9 mil milhões de ienes (3,37 mil milhões de euros) no exercício de 2024.A fabricante japonesa atravessa uma situação financeira delicada devido à queda nas vendas nos Estados Unidos e na China, e está imersa numa reestruturação das operações, no âmbito da qual já anunciou que fechará sete das 17 fábricas e cortará 20.000 empregos a nível global nos próximos anos..Nissan vai despedir 20 mil trabalhadores