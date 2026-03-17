Nissan reduz produção em 1.200 automóveis por mês devido à queda das exportações

A Nissan vai reduzir a sua produção na fábrica de Kyushu, no Japão, em 1.200 automóveis por mês, devido ao excesso de ‘stock’ resultante da queda das exportações para a região do Médio Oriente.

A empresa está a “fazer os ajustes necessários” na produção e na logística para se adaptar às consequências da guerra no Médio Oriente, que está a afetar o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, um dos principais canais de trânsito de mercadorias e petróleo do mundo.

De momento, várias empresas aguardam para tomar decisões relacionadas com o conflito, na expectativa de saber quanto tempo poderá durar a guerra e quais serão as suas consequências comerciais.

A Nissan junta-se assim a outras marcas japonesas, como a Toyota, que optou, no início de março, por reduzir a sua produção em 40.000 unidades entre março e abril para os modelos fabricados com destino ao Médio Oriente.

Os Estados Unidos e Israel lançaram no dia 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.