Nissan teve prejuízos de 1.200 milhões de euros devido à reestruturação

A terceira maior fabricante automóvel japonesa também registou um prejuízo operacional de 27.700 milhões de ienes (156 milhões de euros) entre abril e setembro.
A fabricante automóvel japonesa Nissan registou um prejuízo líquido de 221.900 milhões de ienes (1.200 milhões de euros) entre abril e setembro, primeiro semestre do ano fiscal de 2025, devido a custos de reestruturação e à queda da receita.

A terceira maior fabricante automóvel japonesa também registou um prejuízo operacional de 27.700 milhões de ienes (156 milhões de euros) no mesmo período, enquanto sua receita de vendas caiu 6,8% em relação ao ano anterior, para 5,6 biliões de ienes (31.630 milhões de euros), de acordo com o relatório financeiro hoje divulgado.

Apesar dos prejuízos, a empresa espera recuperar as suas despesas operacionais até o final do ano fiscal japonês, que termina em março de 2026, excluindo o impacto das tarifas americanas.

O presidente executivo, Iván Espinosa, afirmou em conferência de imprensa que a empresa está "no caminho certo".

