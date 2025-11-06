Nissan teve prejuízos de 1.200 milhões de euros devido à reestruturação

A fabricante automóvel japonesa Nissan registou um prejuízo líquido de 221.900 milhões de ienes (1.200 milhões de euros) entre abril e setembro, primeiro semestre do ano fiscal de 2025, devido a custos de reestruturação e à queda da receita.A terceira maior fabricante automóvel japonesa também registou um prejuízo operacional de 27.700 milhões de ienes (156 milhões de euros) no mesmo período, enquanto sua receita de vendas caiu 6,8% em relação ao ano anterior, para 5,6 biliões de ienes (31.630 milhões de euros), de acordo com o relatório financeiro hoje divulgado.Apesar dos prejuízos, a empresa espera recuperar as suas despesas operacionais até o final do ano fiscal japonês, que termina em março de 2026, excluindo o impacto das tarifas americanas.O presidente executivo, Iván Espinosa, afirmou em conferência de imprensa que a empresa está "no caminho certo"..Nissan vai reduzir produção em duas fábricas japonesas devido a limites na Nexperia\n