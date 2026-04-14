Nissan vai aplicar tecnologias de IA nos seus modelos em 2027

A fabricante japonesa Nissan anunciou esta terça-feira, 14, que vai aplicar tecnologias de inteligência artificial (IA) nos seus automóveis em 2027, numa visão a longo prazo mais centrada na condução autónoma e na eletrificação de veículos.

“Enquanto prosseguimos o nosso caminho rumo à recuperação, é fundamental que a Nissan aproveite as oportunidades proporcionadas pela IA, pela eletrificação e pela inovação integrada dos nossos produtos mais recentes”, disse o presidente da empresa, Ivan Espinosa, citado pela agência noticiosa Efe.

Em causa está o plano ‘Mobility Intelligence for Everyday Life’, que representa uma nova etapa para a insígnia nipónica, que vai concentrar-se em três grandes famílias de veículos que deverão representar 80% do volume de vendas.

Os automóveis vão combinar as tecnologias Nissan AI Drive e Nissan AI Partner para tentar melhorar a mobilidade e o tempo de viagem.

A marca espera integrar a tecnologia Nissan AI Drive em 90% da sua gama a longo prazo para atingir uma condução autónoma avançada, bem como desenvolver os modelos Xterra e Heartbeat para o mercado dos EUA, o Juke EV para a Europa e o Skyline para o Japão.

A Nissan também quer melhorar a tecnologia híbrida e-Power e desenvolver novos sistemas para veículos com capacidades maiores.

A marca está a fazer uma reestruturação para superar as suas recentes dificuldades económicas, incluindo reduzir a sua carteira de modelos de 56 para 45 e a sua força de trabalho em 20 mil funcionários.