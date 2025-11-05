Nissan vai reduzir produção em duas fábricas japonesas devido a limites na Nexperia

A Nissan anunciou esta quarta-feira, 5, que vai reduzir a produção em duas fábricas no Japão devido à escassez de peças que utilizam semicondutores da Nexperia, sujeitos a limites chineses à exportação após os Países Baixos terem assumido o seu controlo.Os cortes na produção vão afetar as fábricas de Yokosuka (em Kanagawa) e Kanda (Fukoka), noticia a agência espanhola Efe, que cita o económico japonês Nikkei.Segundo a mesma fonte, a produção destas fábricas será reduzida durante a semana de 10 de novembro.Já a agência japonesa Kyodo, por sua vez, apontou que a Nissan divulgará mais informação na quinta-feira, quando publicar os resultados financeiros do segundo trimestre do seu ano fiscal (que começa em abril), mas que ainda não decidiu o que fará a nível de produção daqui a duas semanas.A China proibiu a exportação de certos componentes da fábrica chinesa da Nexperia, utilizados no setor automóvel e noutras indústrias europeias, depois de o governo neerlandês ter assumido em setembro o controlo da empresa, subsidiária da chinesa Wingtech Semiconductor, alegando motivos de segurança nacional e a necessidade de impedir a transferência de tecnologia para Pequim.A Nexperia, fundada na cidade holandesa de Nimega e adquirida pela Wingtech em 2019, produz semicondutores de uso comum em automóveis e aparelhos eletrónicos.A fábrica em Dongguan, no sul da China, mantém operações limitadas desde a imposição das proibições de exportação.O impacto do conflito sobre a Nexperia já começou a afetar a indústria automóvel, tendo impactado, em outubro, a também japonesa Honda, que parou a produção numa fábrica no México e teve de ajustar a produção nas fábricas dos Estados Unidos da América e Canadá devido à falta de componentes.Desde o início deste diferendo que fabricantes como a Volkswagen ou a Mercedes-Benz alertaram para possíveis paralisações nas linhas de montagem dada a falta de ‘chips’.Na segunda-feira, Pequim considerou errada a decisão judicial dos Países Baixos em retirar a Nexperia à Wingtech, considerando que se tratou de “ingerência indevida”.A decisão do tribunal de recurso de Amesterdão “privou a empresa chinesa dos seus direitos legítimos”, afirmou o Ministério do Comércio chinês, acrescentando que, apesar dos “reiterados apelos razoáveis” de Pequim, Haia “não adotou uma atitude construtiva” e “intensificou a disrupção” das cadeias globais de abastecimento.Segundo a mesma nota, em 26 de outubro, a filial da Nexperia nos Países Baixos suspendeu o envio de 'chips' de silício para a fábrica de montagem em Dongguan, sul da China, o que impossibilitou a “manutenção da produção normal”.O ministério chinês sublinhou que, desde 01 de novembro, tem prestado apoio à Nexperia China para retomar o fornecimento e que concederá autorizações de exportação às empresas que cumprirem os requisitos necessários para estabilizar o setor.Em paralelo, a Casa Branca indicou na segunda-feira que Pequim permitirá à Nexperia retomar a exportação de ‘chips’ produzidos na China, no âmbito do acordo comercial alcançado entre os dois países - medida que poderá atenuar parcialmente a escassez destes componentes..Nissan prevê prejuízos para o exercício em curso na primeira previsão de resultados\n\n