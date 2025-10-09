Número de empresas brasileiras de franchising em Portugal aumenta 68% em cinco anos

O número de marcas brasileiras a operar em Portugal através do franchising cresceu 68% nos últimos cinco anos, passando de 41 em 2020 para 69 em 2024, segundo a Associação Portuguesa de Franchising (APF). Este aumento reflete o crescimento do setor e a diversificação das áreas de atuação, que incluem saúde, educação, hotelaria e alimentação.Cristina Matos, secretária-geral da APF, afirma que "o aumento do número de franqueados brasileiros em Portugal é um reflexo natural da maturidade do franchising brasileiro e da afinidade entre os dois mercados. Portugal é um destino estratégico para a internacionalização de marcas”.A próxima edição da Expofranchise, que terá lugar nos dias 17 e 18 de outubro em Lisboa, contará com um Pavilhão Brasil, onde oito novas marcas brasileiras estarão presentes. Entre elas, destacam-se Corpo Bueno, Lave & Pegue e Doutor Sofá. O evento, que terá entrada gratuita mediante inscrição, também reconhecerá marcas com os Selos de Excelência APF, baseados na satisfação dos franqueados.Portugal lidera a Europa em densidade de franchising, com 2.991 unidades por milhão de habitantes, e o setor representa 8% do PIB nacional, gerando 137.578 postos de trabalho diretos.Além disso, a Expofranchise 2025 lançará a Masterclass APF, um curso para diretores de expansão e franqueados, e apresentará a Women Global Franchise (WGF), uma comunidade dedicada ao apoio de mulheres empreendedoras. A APF também lançará uma aplicação oficial para o evento, que funcionará como um guia digital.O evento promete ser uma plataforma estratégica para empresários e empreendedores, oferecendo oportunidades de networking e aprendizagem num mercado em crescimento..Setor do franchising representa 5,8% do PIB nacional