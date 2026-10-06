Empresas

Número de empresas cresce 3,3% e volume de negócios avança para 577 milhões em 2025

De acordo com o Banco de Portugal (BdP), o número de trabalhadores nas empresas não financeiras atingiu 3.777.830 em 2025, o equivalente a mais 2,2% em termos homólogos.
Número de empresas cresce 3,3% e volume de negócios avança para 577 milhões em 2025
Bruno Simões Castanheira / Global Imagens
Publicado a

O número de sociedades não financeiras em Portugal cresceu 3,3% em 2025, para 558.722, enquanto o volume de negócios avançou 4,5% no mesmo período, para 577,46 milhões de euros, segundo dados divulgados pelo BdP esta terça-feira.

De acordo com o Banco de Portugal (BdP), na mais recente atualização das empresas da central de balanços, o número de trabalhadores nas empresas não financeiras atingiu 3.777.830 em 2025, o equivalente a mais 2,2% em termos homólogos.

O BdP assinala ainda que o volume de negócios foi equivalente a 187% do Produto Interno Bruto (PIB), numa redução face aos 190% no ano anterior.

Entre as empresas, e 88,8% são microempresas, empregando 25,1% do total, 9,4% pequenas empresas (empregando 25% do total), 1,6% médias empresas (20% do total) e 0,3% grandes empresas, representando estas 29,9% do total e 42,8% do volume de negócios.

Entre os grandes setores, em 2025, o comércio apresentava a maior fatia de número de empresas, com 17,6%, seguindo-se a construção (11%) e a indústria (7,8%).

O comércio também registava o maior volume de negócios, com 35,8% do total, à frente da indústria (21,9%) e construção (7,1%). A nível de número de pessoas ao serviço, a indústria apresentou-se como o setor com maior emprego, com 19,4%, sendo seguida pelo comércio (17,9%) e pela construção (10,9%).

Ainda por setor, a construção apresentou a maior subida anual do volume de negócios, crescendo 11,5% (9,4% em 2024), sendo acompanhada nos ganhos pelo comércio (4,9% em 2025, 4,7% em 2024), pela eletricidade e água (1,23% em 2025, após -16,43% em 2024) e agricultura e pescas (passou de 4,5% em 2024 para 0,79% em 2025). Em sentido inverso, a indústria registou uma contração de 0,5%, depois da subida de 1,2% em 2024.

Em 2025, as empresas responsáveis por outros serviços, representaram 59,3% das empresas, 28,9% do volume de negócios e 47,7% do número de pessoas ao serviço, tendo o seu volume de negócios subido 7,1%, abaixo dos 9,6% um ano antes, e a sua autonomia financeira avançado de 43,6% em 2024 para 44,8% no ano passado.

Quanto à rendibilidade das empresas, depois dos máximos de 2022 e 2023, voltou a descer em 2025, apesar de serem níveis historicamente elevados.

No ano passado, a rendibilidade do ativo, que é medida pelo rácio entre o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) e o total do ativo –, chegou aos 9,2%, contra 9,4% um ano antes, enquanto a rendibilidade dos capitais próprios – alcançada através do rácio entre o resultado líquido e o capital próprio, também desceu de 9,4% para 9,1%.

Quanto à autonomia financeira, resultante do quociente entre o capital próprio e o total do ativo, também aumentou, de 44,4% em 2024 para 45,3% no ano passado.

No campo da exportação, o perfil exportador das empresas recuou 0,7 pontos percentuais face a 2024, para 21,3%, “mantendo a ligeira tendência de redução observada desde 2023”.

O BdP faz ainda uma comparação da situação entre 2006 e 2025, registando que o número de empresas cresceu 52,5%, o volume de negócios aumentou 86,1% e o número de pessoas empregadas subiu 44,5%.

Nestes 20 anos, o emprego “revelou maior sensibilidade aos ciclos económicos do que o número de empresas, reduzindo-se durante a crise financeira, o programa de ajustamento e a pandemia”, assinala o BdP.

Já o volume de negócios em percentagem do PIB, que chegou aos 187% em 2025, repetiu o exato valor registado 20 anos antes, oscilando entre 174% em 2016 e 211% em 2022.

Quanto ao perfil exportador, a longo prazo houve uma subida de 15,5% em 2006 para 21,3% em 2025, verificando-se um crescimento “relativamente consistente ao longo da série e pouco afetado pelos diferentes episódios de crise”.

Nas indústrias, o perfil exportador avançou 7,1 pontos percentuais (para 46%), nos transportes e armazenagem subiu 11,0 pontos, para 39%, e na eletricidade, gás e água subiu 11,4 pontos (para 15%) – “refletindo o desenvolvimento do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL)”.

Número de empresas cresce 3,3% e volume de negócios avança para 577 milhões em 2025
Autonomia financeira das empresas atinge no final de 2025 maior valor em 20 anos
Empresas
Banco de Portugal
Trabalhadores
volume de negócios
Diário de Notícias
www.dn.pt