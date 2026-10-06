Número de empresas cresce 3,3% e volume de negócios avança para 577 milhões em 2025

O número de sociedades não financeiras em Portugal cresceu 3,3% em 2025, para 558.722, enquanto o volume de negócios avançou 4,5% no mesmo período, para 577,46 milhões de euros, segundo dados divulgados pelo BdP esta terça-feira.

De acordo com o Banco de Portugal (BdP), na mais recente atualização das empresas da central de balanços, o número de trabalhadores nas empresas não financeiras atingiu 3.777.830 em 2025, o equivalente a mais 2,2% em termos homólogos.

O BdP assinala ainda que o volume de negócios foi equivalente a 187% do Produto Interno Bruto (PIB), numa redução face aos 190% no ano anterior.

Entre as empresas, e 88,8% são microempresas, empregando 25,1% do total, 9,4% pequenas empresas (empregando 25% do total), 1,6% médias empresas (20% do total) e 0,3% grandes empresas, representando estas 29,9% do total e 42,8% do volume de negócios.

Entre os grandes setores, em 2025, o comércio apresentava a maior fatia de número de empresas, com 17,6%, seguindo-se a construção (11%) e a indústria (7,8%).

O comércio também registava o maior volume de negócios, com 35,8% do total, à frente da indústria (21,9%) e construção (7,1%). A nível de número de pessoas ao serviço, a indústria apresentou-se como o setor com maior emprego, com 19,4%, sendo seguida pelo comércio (17,9%) e pela construção (10,9%).

Ainda por setor, a construção apresentou a maior subida anual do volume de negócios, crescendo 11,5% (9,4% em 2024), sendo acompanhada nos ganhos pelo comércio (4,9% em 2025, 4,7% em 2024), pela eletricidade e água (1,23% em 2025, após -16,43% em 2024) e agricultura e pescas (passou de 4,5% em 2024 para 0,79% em 2025). Em sentido inverso, a indústria registou uma contração de 0,5%, depois da subida de 1,2% em 2024.

Em 2025, as empresas responsáveis por outros serviços, representaram 59,3% das empresas, 28,9% do volume de negócios e 47,7% do número de pessoas ao serviço, tendo o seu volume de negócios subido 7,1%, abaixo dos 9,6% um ano antes, e a sua autonomia financeira avançado de 43,6% em 2024 para 44,8% no ano passado.

Quanto à rendibilidade das empresas, depois dos máximos de 2022 e 2023, voltou a descer em 2025, apesar de serem níveis historicamente elevados.

No ano passado, a rendibilidade do ativo, que é medida pelo rácio entre o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) e o total do ativo –, chegou aos 9,2%, contra 9,4% um ano antes, enquanto a rendibilidade dos capitais próprios – alcançada através do rácio entre o resultado líquido e o capital próprio, também desceu de 9,4% para 9,1%.

Quanto à autonomia financeira, resultante do quociente entre o capital próprio e o total do ativo, também aumentou, de 44,4% em 2024 para 45,3% no ano passado.

No campo da exportação, o perfil exportador das empresas recuou 0,7 pontos percentuais face a 2024, para 21,3%, “mantendo a ligeira tendência de redução observada desde 2023”.

O BdP faz ainda uma comparação da situação entre 2006 e 2025, registando que o número de empresas cresceu 52,5%, o volume de negócios aumentou 86,1% e o número de pessoas empregadas subiu 44,5%.

Nestes 20 anos, o emprego “revelou maior sensibilidade aos ciclos económicos do que o número de empresas, reduzindo-se durante a crise financeira, o programa de ajustamento e a pandemia”, assinala o BdP.

Já o volume de negócios em percentagem do PIB, que chegou aos 187% em 2025, repetiu o exato valor registado 20 anos antes, oscilando entre 174% em 2016 e 211% em 2022.

Quanto ao perfil exportador, a longo prazo houve uma subida de 15,5% em 2006 para 21,3% em 2025, verificando-se um crescimento “relativamente consistente ao longo da série e pouco afetado pelos diferentes episódios de crise”.

Nas indústrias, o perfil exportador avançou 7,1 pontos percentuais (para 46%), nos transportes e armazenagem subiu 11,0 pontos, para 39%, e na eletricidade, gás e água subiu 11,4 pontos (para 15%) – “refletindo o desenvolvimento do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL)”.