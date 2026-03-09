Número de empresas criadas até fevereiro desce 12% para 9.488

O número de empresas criadas em Portugal desceu 12% para 9.488 até final de fevereiro, face ao mesmo período de 2025, segundo um relatório da Informa D&B.

Segundo o Barómetro, a descida na constituição de empresas foi transversal a quase todos os setores de atividade, com a única exceção das energias e ambiente, onde o número de empresas cresceu 41%.

As descidas mais acentuadas registaram-se nos setores do Retalho (-27%; -255 constituições), do Alojamento e Restauração (-21%; -212 constituições), dos Transportes (-24%; -191 constituições) e da Agricultura e outros recursos naturais (-44%; -185 constituições).

Até ao final de fevereiro, mais de um terço das constituições de empresas (34%) verificaram-se nos setores dos serviços empresariais e dos serviços gerais.

Por regiões, os distritos de Vila Real (+6,3%; +7 constituições) e de Coimbra (+1,5%; +4 constituições) são os únicos que registam um aumento no número de constituições neste período.

Até final de fevereiro, encerraram 1.491 empresas, um registo que mantém o indicador em baixa face ao período homólogo.

A descida neste período é transversal a todos os setores de atividade, destacando-se o setor do retalho (-24%; -538 encerramentos).

No período em análise, registaram-se 337 empresas com novos processos de insolvência, menos 9,0% (-33 insolvências) do que nos primeiros dois meses de 2025, mantendo-se a tendência de descida verificada no ano anterior.