Número de passageiros da Ryanair sobe 5% em 2025

A Ryanair transportou 206,5 milhões de passageiros em 2025, o que representa um aumento de 5% em relação ao ano anterior, anunciou esta segunda-feira, 5, a companhia aérea irlandesa de baixo custo.Em comunicado, a empresa indicou que em 2024 tinha transportado 197,2 milhões de passageiros.Já a taxa de ocupação ficou inalterada nos 94%.Em termos mensais, 14,5 milhões de pessoas viajaram com a Ryanair em dezembro de 2025, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando transportou 13,6 milhões de passageiros.Quanto ao transporte de carga em dezembro passado, situou-se em 92%, uma percentagem igual à registada em dezembro de 2024, indicou a companhia aérea, detalhando que no último mês de 2025 operou mais de 82.000 voos.Em novembro, a Ryanair informou que obteve um lucro líquido de 2.538,8 milhões de euros no primeiro semestre fiscal (abril-setembro), 42% acima dos 1.791 milhões de euros no período homólogo..Ryanair vai recorrer de multa de 255,8 milhões da concorrência italiana\n