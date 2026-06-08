"No Brasil não se conhece o Portugal moderno que temos hoje", diz cônsul de Portugal no Rio

O Brasil é um "ótimo mercado de expansão" para empresas portuguesas. Uma situação que beneficia da proximidade dos dois países a vários níveis, começando pela língua. Ainda assim, falta trabalhar na "divulgação".

Estas são garantias transmitidas ao DN pela cônsul geral de Portugal no Rio de Janeiro, Joana Gaspar, no próprio Consulado. Com a Web Summit Rio a começar esta segunda-feira, 8 de junho, a responsável está atenta, depois de trocar o conselho de administração da AICEP para integrar o órgão, que responde ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Ora, o Brasil é um "ótimo mercado de expansão, ainda mais com o acordo UE-Mercosul, que vai facilitar ao nível das tarifas sobre os bens mas também mais tarde nos serviços", explica. O processo é gradual e "pode ser benéfico para as nossas empresas, ao nível da desregulamentação; no Brasil há muitas taxas e o acordo UE-Mercosul vem facilitar", ainda que falte o outro lado.

"Há um trabalho de divulgação que tem que ser feito, sobre Portugal no Brasil e sobre o Brasil em Portugal", diz. É com esta ideia em perspetiva que a Startup Portugal, organização 100% pública, leva um total de 27 startups portuguesas ao Rio de Janeiro.

Juntamente com a AICEP e o próprio governo português, o objetivo passa por "juntar esforços para potenciar a marca de Portugal no Rio", assinala. De acordo com a diplomata, há ainda muito por fazer.

"Toda a conversa de que somos países irmãos, às vezes faz baixar um bocadinho a percepção da necessidade de nos darmos a conhecer", num contexto em que "no Brasil não se conhece o Portugal moderno que temos hoje", lamenta. É aqui que entra a Web Summit.

Em 2026, Lisboa vai receber pela 11. ª vez uma edição da Web Summit. No Rio de Janeiro, a quarta edição realiza-se esta semana e constitui "um forum fundamental para transmitir a ideia de modernidade", diz a responsável.

"Não queremos que o Brasil olhe a Portugal como um país velho, mas como um país moderno, de oportunidades, evoluído e criativo. Tal é possível, já que "há uma confiança recíproca", salienta. Isto é algo que "pode ser um embrião", na medida em que "nenhum investidor ou empresa põe dinheiro num parceiro em quem não tenha confiança."