O Grupo Lego escolheu o município de Estarreja para instalar a sua nova unidade fabril em Portugal, num investimento superior a mil milhões de euros ao longo dos próximos anos. A infraestrutura, que se prevê estar operacional em 2030, representará a oitava fábrica da multinacional dinamarquesa a nível mundial e a quarta no continente europeu.

A cerimónia de arranque do projeto industrial da Lego em Estarreja contou com a intervenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que frisou a importância do rigor no acompanhamento da iniciativa. O chefe do Executivo salientou a exigência do percurso que agora se inicia, sublinhando a determinação em eliminar os entraves administrativos que ainda persistem no país ao classificar a necessidade de combater "os resquícios da burocracia excessiva que temos em Portugal".

Para o governante, o investimento da multinacional dinamarquesa deve servir de modelo para modernizar a administração pública e otimizar os processos de licenciamento, projetando uma relação mais ágil "com as pessoas e com as instituições". Numa mensagem direta às entidades e serviços públicos que terão de intervir nas próximas fases de aprovação e execução do projeto, Luís Montenegro fez um apelo claro: "não me deixem ficar mal".

O primeiro-ministro sustentou que o cumprimento célere dos trâmites legais é vital para salvaguardar a credibilidade externa da economia nacional perante os investidores estrangeiros. Na sua perspetiva, este empreendimento terá um impacto decisivo na retenção de capital humano, permitindo "dar oportunidades de emprego aos nossos jovens que não precisam sair de Portugal", ao mesmo tempo que fomenta a inovação e o conhecimento científico na região.

Relativamente ao calendário previsto para o desenvolvimento da unidade fabril — cuja construção deverá começar em 2027 e estar concluída em 2030 —, o líder do Governo desafiou as entidades visadas a ir além da mera observância do cronograma, defendendo que se criem condições "para que possamos antecipar prazos".

Com uma área construída de 115 mil metros quadrados implantada num terreno de 60 hectares, o complexo industrial apoiará todas as etapas da cadeia de produção, desde a moldagem até ao embalamento dos produtos. A instalação desta unidade em território nacional visa responder ao aumento da procura dos brinquedos da marca nos mercados da Europa, Médio Oriente e África, reforçando a estratégia de produção próxima dos centros de consumo.

O presidente executivo da empresa, Niels B. Christiansen, sublinha a relevância da expansão ao declarar que "expandir a nossa rede global de produção significa que continuaremos bem posicionados para crescer e levar a brincadeira LEGO a muitas mais crianças, famílias e fãs para as gerações futuras", manifestando ainda entusiasmo pelo facto de o "novo local em Portugal fazer parte dessa rede".

Quando alcançar o pleno funcionamento, a nova unidade fabril irá criar mais de mil postos de trabalho qualificados, impulsionando a economia da região centro. As operações do complexo industrial contarão com elevado grau de automatização e tecnologia de ponta para otimizar os processos de fabrico de alta precisão exigidos pelos padrões da marca, segundo a Lego.

A escolha de Portugal para acolher este projeto estratégico esteve associada a diversos fatores competitivos. Segundo Carsten Rasmussen, Chief Operations Officer do grupo, o país destaca-se "devido à sua proximidade aos mercados, acesso a ligações de transporte, compromisso com a sustentabilidade e força de trabalho local qualificada". O responsável acrescenta ainda que o centro fabril será a "instalação mais automatizada e avançada, utilizando tecnologias inovadoras para aumentar a produtividade, sustentabilidade e resiliência operacional".

No plano ambiental, o projeto foi desenhado para minimizar a pegada ecológica tanto na fase de construção como no funcionamento diário, almejando a certificação internacional LEED Platinum, realça o comunicado enviado às redações. A empresa prevê assegurar o abastecimento integral por energias renováveis, prevendo cobrir cerca de 80% das suas necessidades energéticas anuais através de painéis solares e baterias instalados no próprio local, a par da implementação de sistemas de recolha de águas pluviais e de proteção da biodiversidade local.

Este investimento integra-se num plano global de reforço da cadeia de abastecimento da empresa multinacional, que inclui o recente alargamento de instalações na Hungria, China e México, bem como a abertura de novas unidades fabris no Vietname e nos Estados Unidos da América.