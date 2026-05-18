Noesis regista lucro de 5,3 milhões e faturação recorde de 82 milhões em 2025

O resultado líquido da Noesis atingiu os 5,3 milhões de euros em 2025, tendo a faturação crescido 8,6% para o valor recorde de 82 milhões, anunciou esta segunda-feira, 18, a consultora tecnológica de origem portuguesa.

No ano passado, o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado da Noesis fixou-se em 7,3 milhões de euros.

O mercado português mantém-se como o principal mercado da empresa, enquanto a operação internacional representa cerca de 35% do volume de negócios total.

"Atingir um novo recorde de faturação e ultrapassar a marca dos 80 milhões de euros reforça a nossa confiança no caminho traçado, mantendo-nos focados no objetivo de superar os 100 milhões de euros até 2027”, disse Alexandre Rosa, CEO da Noesis, citado em comunicado.

A Noesis tem mais de 1.300 colaboradores a nível global, dos quais cerca de 1.200 em Portugal, tendo avançado, em 2025, com a abertura de dois novos escritórios na Guarda e em Castelo Branco.