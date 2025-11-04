DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Nokia anuncia saída da Bolsa de Paris

A apresentação do pedido de retirada da bolsa surgiu após “uma análise dos volumes de negociação, custos e requisitos administrativos relacionados com a sua cotação na Euronext Paris”, diz a empresa.
O Conselho de Administração da Nokia Corporation decidiu apresentar um pedido de retirada das suas ações do mercado regulamentado da Euronext em Paris, avançou a empresa esta terça-feira, 4, em comunicado.

A decisão da Nokia de apresentar o pedido de retirada da bolsa foi tomada após “uma análise dos volumes de negociação, custos e requisitos administrativos relacionados com a sua cotação na Euronext Paris”.

As ações da Nokia irão continuar cotadas na Nasdaq Helsinki e os seus American Depositary Receipts permanecerão cotados na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

A retirada da cotação das ações da Nokia da Euronext Paris está sujeita à aprovação do Conselho de Administração da Euronext Paris.

Lucros da Nokia caem 76% para 109 milhões até setembro
Nokia
Bolsa de Paris

