Nokia anuncia saída da Bolsa de Paris

O Conselho de Administração da Nokia Corporation decidiu apresentar um pedido de retirada das suas ações do mercado regulamentado da Euronext em Paris, avançou a empresa esta terça-feira, 4, em comunicado.A decisão da Nokia de apresentar o pedido de retirada da bolsa foi tomada após “uma análise dos volumes de negociação, custos e requisitos administrativos relacionados com a sua cotação na Euronext Paris”.As ações da Nokia irão continuar cotadas na Nasdaq Helsinki e os seus American Depositary Receipts permanecerão cotados na Bolsa de Valores de Nova Iorque.A retirada da cotação das ações da Nokia da Euronext Paris está sujeita à aprovação do Conselho de Administração da Euronext Paris..Lucros da Nokia caem 76% para 109 milhões até setembro\n\n\n\n\n