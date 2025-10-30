Nokia garante "tecnologia de ponta" para acelerar centros de dados da Nvidia

A Nokia acredita que vai ter um papel crucial em ligar os centros de dados da Nvidia à inteligência artificial (IA), através da "tecnologia de ponta" que desenvolve. Trata-se da fase posterior ao 5G, o chamado 6G.A garantia é de John Harrington, vice-presidente executivo da Nokia, em declarações ao "Eco". O próprio abordou a mais recente parceria estabelecida com a empresa norte-americana, que adquiriu 2,9% do capital da Nokia através de um investimento na ordem de mil milhões de dólares.Em causa está uma aposta forte em ligar a IA aos data centers, numa altura em que "o superciclo das telecomunicações com o 5G já está maduro", salienta. De qualquer forma, esta não é a primeira parceria entre as duas tecnológicas, já que já trabalhavam juntas através da Nscale, a empresa que vai trazer um centro de dados da Nvidia para Sines.Recorde-se que a reinvenção da Nokia passa por deixar de produzir smartphones. A empresa desenvolve agora tecnologia que permite estabelecer ligações às placas gráficas, que podem ser encontradas (aos milhares) nos centros de dados..Lucros da Nokia caem 76% para 109 milhões até setembro\n\n\n\n\n.Nvidia é a primeira empresa a superar os cinco biliões em bolsa