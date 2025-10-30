DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Nokia garante "tecnologia de ponta" para acelerar centros de dados da Nvidia

A tecnológica finlandesa desenvolve tecnologia para estabelecer ligações às placas gráficas, que permitem trabalhar com IA. "O 5G já está maduro" e a próxima fase vem a caminho.
Nokia garante "tecnologia de ponta" para acelerar centros de dados da Nvidia
EPA
Publicado a

A Nokia acredita que vai ter um papel crucial em ligar os centros de dados da Nvidia à inteligência artificial (IA), através da "tecnologia de ponta" que desenvolve. Trata-se da fase posterior ao 5G, o chamado 6G.

A garantia é de John Harrington, vice-presidente executivo da Nokia, em declarações ao "Eco". O próprio abordou a mais recente parceria estabelecida com a empresa norte-americana, que adquiriu 2,9% do capital da Nokia através de um investimento na ordem de mil milhões de dólares.

Em causa está uma aposta forte em ligar a IA aos data centers, numa altura em que "o superciclo das telecomunicações com o 5G já está maduro", salienta. De qualquer forma, esta não é a primeira parceria entre as duas tecnológicas, já que já trabalhavam juntas através da Nscale, a empresa que vai trazer um centro de dados da Nvidia para Sines.

Recorde-se que a reinvenção da Nokia passa por deixar de produzir smartphones. A empresa desenvolve agora tecnologia que permite estabelecer ligações às placas gráficas, que podem ser encontradas (aos milhares) nos centros de dados.

Nokia garante "tecnologia de ponta" para acelerar centros de dados da Nvidia
Lucros da Nokia caem 76% para 109 milhões até setembro
Nokia garante "tecnologia de ponta" para acelerar centros de dados da Nvidia
Nvidia é a primeira empresa a superar os cinco biliões em bolsa
Nokia
Nvidia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt