Norte-americana GE acaba com 600 postos de trabalho na Europa

A GE Vernova, que reúne as atividades do conglomerado norte-americano General Electric no setor energético, vai eliminar 600 postos de trabalho na Europa, incluindo 120 em França, segundo informações divulgadas esta terça-feira pelos sindicatos franceses CFE-CGC e CGT.Este plano foi anunciado na quinta-feira a nível europeu, informou à AFP Christophe Carignano (CFE-CGC), secretário do comité social e económico da GE EPF, a entidade francesa dedicada à produção de turbinas a gás.Dos 120 postos de trabalho eliminados em França, 42 serão na fábrica de Belfort, precisou.A direção não está a lançar um plano de salvaguarda do emprego (PSE), mas sim uma rescisão coletiva convencional (RCC). "O objetivo da manobra é agir muito rapidamente", comentou Carignano.Questionado pela AFP, o grupo limitou-se a declarar: "Quando elaboramos planos de reestruturação, comunicamos esses projetos em prioridade aos nossos funcionários e aos seus representantes".São afetadas as funções de apoio, nomeadamente recursos humanos, gestão de projetos, serviços financeiros e qualidade. A GE Vernova emprega 25.000 pessoas na Europa. Em França, a empresa conta com 8.000 colaboradores, dos quais cerca de 1.300 em Belfort, na entidade de turbinas a gás (GE EPF).Em 2024, a GE Vernova já tinha eliminado 740 postos de trabalho na Europa, na unidade de turbinas eólicas marítimas.