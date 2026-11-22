O fundo norte-americano de investimento KKR chegou a acordo para adquirir uma participação maioritária na Logoplaste, empresa portuguesa de produção de embalagens de plástico, numa operação que avalia o grupo em mais de 1,2 mil milhões de euros. A informação foi avançada pela agência Bloomberg, que cita fontes próximas das negociações.

O negócio prevê a aquisição dos 60% do capital detidos pelo fundo de pensões canadiano Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP). Os restantes 40%, atualmente nas mãos de Filipe de Botton e Alexandre Relvas, através da sociedade Nikky Investments, deverão permanecer com os atuais acionistas.

A Bloomberg já tinha avançado em outubro do ano passado que o OTPP poderia vender a posição na Logoplaste, num negócio entre 1,7 mil milhões e dois mil milhões de dólares.