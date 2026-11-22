O fundo norte-americano de investimento KKR chegou a acordo para adquirir uma participação maioritária na Logoplaste, empresa portuguesa de produção de embalagens de plástico, numa operação que avalia o grupo em mais de 1,2 mil milhões de euros. A informação foi avançada pela agência Bloomberg, que cita fontes próximas das negociações.
O negócio prevê a aquisição dos 60% do capital detidos pelo fundo de pensões canadiano Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP). Os restantes 40%, atualmente nas mãos de Filipe de Botton e Alexandre Relvas, através da sociedade Nikky Investments, deverão permanecer com os atuais acionistas.
A Bloomberg já tinha avançado em outubro do ano passado que o OTPP poderia vender a posição na Logoplaste, num negócio entre 1,7 mil milhões e dois mil milhões de dólares.
A operação surge na sequência de um processo de venda em que a KKR se destacou como potencial compradora, depois de a britânica Apax Partners ter abandonado a corrida. Segundo a Bloomberg, as negociações entre a KKR e os acionistas terão avançado nas últimas semanas, culminando agora num acordo.
Fundada em 1976 por Marcel de Botton, a Logoplaste tem sede em Cascais e especializa-se na produção de embalagens rígidas de plástico para a indústria alimentar, bebidas, higiene e cosmética. A empresa opera mais de 60 fábricas em 16 países e trabalha com multinacionais como a Kraft Heinz, a Diageo e a L’Oréal.
Um dos elementos distintivos do seu modelo de negócio é a instalação de unidades de produção de embalagens nas próprias instalações dos clientes, junto das respetivas linhas de enchimento, permitindo integrar o processo de fabrico na cadeia de produção industrial.
A entrada da KKR no capital da empresa acontece cinco anos depois de o Ontario Teachers’ Pension Plan ter adquirido a participação maioritária à sociedade de investimento Carlyle, em 2021.