Norte-americana Planet Fitness compra Be-Fit por 102,5 ME e entra em Portugal

A norte-americana Planet Fitness concluiu a aquisição da cadeia portuguesa de ginásios Be-Fit por cerca de 102,5 milhões de euros, passando a operar uma rede de 25 clubes com aproximadamente 80.000 sócios em Portugal.

De acordo com a informação divulgada hoje pela Planet Fitness junto do mercado norte-americano, o preço da operação inclui cerca de 100 milhões de euros pagos em dinheiro no fecho da transação e até 2,5 milhões de euros adicionais, dependentes do cumprimento de metas de desempenho específicas.

Já em Portugal, outro comunicado da compradora explica que a aquisição integra a estratégia de expansão internacional e reforça a presença na Europa Ocidental, onde já opera clubes em Espanha, considerando Portugal um mercado com potencial de crescimento na Península Ibérica.

A empresa pretende manter a operação direta dos clubes Be-Fit, trabalhando com a atual equipa de gestão para apoiar a integração e identificar oportunidades de expansão da rede em Portugal.

Os clubes Be-Fit deverão adotar progressivamente a marca Planet Fitness, abrangendo cerca de 80.000 sócios da Be-Fit.

Citada em comunicado, a presidente executiva (CEO) da Planet Fitness, Colleen Keating, considerou a entrada em Portugal um passo importante para o crescimento internacional da empresa, que pretende entrar num a dois novos mercados por ano.

Fundada em 1992, a Planet Fitness contava, em 30 de setembro de 2026, com cerca de 21,5 milhões de sócios e 2.962 clubes nos Estados Unidos, Canadá, Porto Rico, Panamá, México, Austrália e Espanha.