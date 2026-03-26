NOS é a empresa que mais investe em inovação com mais de 111 milhões

A NOS foi a empresa que mais investiu em inovação em Portugal, com 111,6 milhões de euros em 2024, o que o administrador e CTO, Jorge Graça, considerou, em declarações à Lusa, um "motivo de orgulho".

De acordo com o 'ranking' publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), a NOS foi a empresa que mais investiu em inovação em Portugal, refere a operadora.

Em 2024, investiu 111,6 milhões de euros em Investigação & Desenvolvimento (I&D), mais 15% do que em 2023, e reforçou a equipa com mais 25 pessoas, num total de 355 pessoas alocadas a esta área, segundo a empresa.

Apesar de "termos no nosso DNA a inovação, inovação é uma atividade em si e, portanto, sendo uma atividade em si, exige dedicação, empenho e acompanhamento", referiu o administrador que tem o pelouro da tecnologia.

"A razão pela qual nós fazemos é porque ajuda-nos exatamente a manter o 'drive' [motor] de estarmos sempre a empurrar a tecnologia para a frente, ancoramos isto à volta de objetivos que achamos que são importantes para a empresa, para as pessoas", reforçou.

Jorge Graça sublinhou que nos últimos tempos a NOS teve um enfoque "muito grande em tudo o que é acessibilidade e inclusão".

"Conseguimos criar aqui um ecossistema bastante virtuoso" que ajuda a motivar as pessoas e a posicionar o grupo.

Entre 2020 e 2024, o investimento acumulado em I&D ultrapassou os 420 milhões de euros.

Este 'ranking' faz parte dos dados do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2024 (IPCTN24), publicado pela DGEEC.

De acordo com o documento, a despesa em I&D do setor empresas em Portugal cresceu 11% face ao ano anterior, tendo atingido os 3.162 milhões de euros e representado 1,09% do Produto Interno Bruto (PIB).

Desde 2018, a NOS está no top 3, o que demonstra "uma decisão estratégica clara e sustentada" da operadora, salientou Jorge Graça.

De acordo com o EPO Technology Dashboard 2025, a NOS Inovação está nos três principais requerentes de pedidos de patentes europeias.

No ano passado, a NOS Inovação fez 18 pedidos de patentes, segundo dados divulgados esta semana.