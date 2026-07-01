NOS com fibra nos 308 concelhos num investimento de mais de 326 milhões de euros

A NOS anunciou esta quarta-feira (1 de julho) que chegou com fibra ótica a todos os 308 concelhos portugueses, incluindo continente e ilhas, depois de um investimento de mais de 326 milhões de euros, realizado nos últimos 10 anos.

"Este esforço começou em 2015 com um ambicioso plano de expansão de rede de fibra ótica, altura desde a qual a NOS duplicou a cobertura da sua rede", refere a empresa liderada por Miguel Almeida, em comunicado.

Neste momento, "a NOS cobre mais de 92% das casas portuguesas".

Este investimento "tem um propósito claro, o de garantir que todos os portugueses têm à sua disposição tecnologia de ponta e serviços de excelência", afirma Daniel Beato, administrador da NOS, citado comunicado.

Este alargamento "vem reforçar o compromisso da NOS com o país e as comunidades locais, de colocar a melhor tecnologia ao serviço de todos os portugueses" e "incluiu a construção de cerca de 1.500 quilómetros de rede de fibra própria, bem como novos acordos de partilha e wholesale", adianta a NOS, referindo que, "neste esforço, foram envolvidas centenas de pessoas, entre equipas técnicas e parceiros".