NOS e Telefónica assinam parceria estratégica para soluções avançadas de Defesa e Segurança

A NOS anunciou esta terça-feira que celebrou um acordo estratégico com a Telefónica com o objetivo de cocriar e implementar soluções de conectividade avançada, comunicações blindadas e serviços digitais. A aliança visa potenciar a resposta das operadoras às exigências operacionais nos setores da Defesa, Segurança e Proteção de Infraestruturas Críticas.
A formalização da parceria, que coroa um ano de desenvolvimento conjunto, ocorreu no âmbito do REPMUS 26 (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems), um dos maiores exercícios globais dedicados a testar sistemas não tripulados e novas tecnologias aplicadas ao ambiente marítimo.
No decorrer do evento militar, a NOS combinou a sua infraestrutura 5G com a tecnologia da Telefónica. O teste em ambiente real serviu para comprovar a interoperabilidade entre as duas redes de telecomunicações e a sua viabilidade no suporte a aplicações críticas em cenários de elevada exigência de Defesa.
De acordo com João Ricardo Moreira, administrador da NOS Comunicações, “esta colaboração assume particular relevância no atual contexto europeu, em que o novo cenário de Defesa e Segurança exige infraestruturas digitais capazes de operar de forma coordenada além-fronteiras, garantindo comunicações seguras, resilientes e interoperáveis”.
Por sua vez, Javier López Gutiérrez, diretor de Defense and Security da Telefónica Espanha, salienta que “este acordo contribui para o reforço da soberania tecnológica europeia e foi possível graças ao apoio e à colaboração da Marinha Espanhola e da Marinha Portuguesa, que proporcionaram um ambiente operacional para testar e avaliar a aplicação destas tecnologias”.
“Este trabalho permite-nos avançar no desenvolvimento de soluções cada vez mais ajustadas às necessidades reais dos utilizadores de Defesa, tanto na União Europeia como na NATO”, acrescenta López Gutiérrez.
O entendimento entre a NOS e a Telefónica prevê o desenvolvimento conjunto de soluções em computação de ponta (edge computing), Inteligência Artificial, redes 5G de última geração e segurança de comunicações. A cooperação estende-se ainda à integração destas redes com plataformas autónomas e sistemas de comando e controlo militares.
Ambas as operadoras, que já partilham sinergias na aliança internacional ALAIAN, pretendem agora usar o seu conhecimento conjunto para se aproximarem de ecossistemas de inovação aberta. O foco estará no desenvolvimento e partilha de tecnologias de duplo uso — aplicáveis tanto no mercado civil como no setor militar.