Nova fábrica de calçado desportivo vai criar 580 postos de trabalho em Barcelos

Uma fábrica de calçado desportivo vai abrir, ainda este ano, em Barcelos, criando, numa primeira fase, 210 postos de trabalho, número que deverá subir para 580 até 2030, foi anunciado.

Em comunicado, o município do distrito de Braga refere que a Advanced Shoe Factory (ASF 4.0) tem uma área de implantação de 4.200 metros quadrados e está a ser construída na freguesia de Silveiros, junto à Estrada Nacional 204.

“A primeira fase operacional da empresa está prevista para o próximo mês de julho, com o arranque de duas linhas de produção, com uma capacidade anunciada de 500 mil pares por ano e a criação de 210 postos de trabalho”, acrescenta.

As primeiras produções serão destinadas à marca Salomon, parceira de longa data da ASF 4.0.

Estão, no entanto, previstas duas expansões para atingir um total de 1,5 milhões de pares e 580 postos de trabalho até 2030.

Trata-se de um projeto concretizado com o apoio logístico do recém-criado Gabinete de Apoio ao Investimento do Município de Barcelos.

Para o presidente da Câmara de Barcelos, Mário Constantino Lopes, “este é um investimento importantíssimo para Barcelos, não só porque pode funcionar como âncora para novos investidores no concelho, mas também pelo número de postos de trabalho que irá criar”.

“Este projeto representa, assim, um investimento empresarial de relevo e um compromisso com a valorização dos recursos humanos locais e com o desenvolvimento sustentável do concelho, reafirmando Barcelos como um território atrativo, dinâmico e preparado para acolher novos investimentos”, refere o autarca.

A ASF 4.0 integra, desde 2020, o grupo francês Chamatex.

O projeto destinado a Barcelos resulta de uma ronda de investimento industrial.

Entre os investidores, destacam-se o português Carlos Tavares, antigo presidente executivo da Stellantis, e o campeão olímpico francês de judo, Teddy Riner.

O financiamento da nova fábrica envolveu um aumento de capital da ASF 4.0 na ordem dos sete milhões de euros, complementado, designadamente, por financiamentos bancários.

A nova fábrica em Barcelos irá contar com o apoio do centro de investigação da ASF 4.0, sediado em Ardoix, nas montanhas francesas de Ardèche, especializado no desenvolvimento, industrialização e produção de gama alta.

Ali são acompanhadas as evoluções tecnológicas e os novos modelos de calçado desportivo.