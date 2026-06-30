Nova fábrica que vai construir 81 comboios já arrancou em Matosinhos. O primeiro chega em 2029

Teve início a construção da fábrica de comboios da Alstom, em Guifões, Matosinhos, em parceria com a empresa DST. O primeiro comboio vai sair das instalações em 2029.

A fábrica deverá estar construída em 2028, com uma área de 20 mil metros quadrados. Estima-se a criação de 300 postos de trabalho diretos, através da contratação de técnicos qualificados, assim como mil postos de trabalho indiretos.

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação faz saber que deverão ser produzidos 81 comboios, que se destinam às linhas suburbanas nacionais. Cada um terá três carruagens com capacidade para 450 comboios.

A instalação da fábrica em Portugal enquadra-se no contrato de aquisição de 153 comboios (117 iniciais do contrato-base, mais 36 adicionais) por parte da CP à Alstom. O investimento associado ascende a 1.064 milhões de euros, um valor recorde afeto a material circulante, realça o ministério tutelado por Miguel Pinto Luz.

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