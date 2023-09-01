Novarium e Fórum Oceano assinam parceria com foco na IA para potenciar Economia Azul

A Novarium e o Fórum Oceano assinaram uma parceria pan-atlântica para promover o investimento oceânico e potenciar o crescimento da Economia Azul, com particular foco na Inteligência Artificial Oceânica..O co-desenvolvimento de atividades internacionais para a Novarium, em sinergia com projetos do Fórum Oceano - tais como o Hub Azul e o Portugal Blue Digital Hub - vai permitir a startups do Quebec e de Portugal um maior acesso aos mercados norte-americano e Europeu..O acordo permite ainda aos colaboradores da Novarium trabalharem em Lisboa, em ligação com as instalações da Rede Fórum Oceano-Hub Azul, no apoio a startups da Economia Azul do Quebec e utilizar Portugal como plataforma de lançamento europeia..A empresa vai também receber startups portuguesas com necessidades específicas de Investigação e Desenvolvimento (I&D) e promover o acesso a diversas infraestruturas de prototipagem..Esta parceria pretende fomentar a estratégia do Fórum Oceano, no sentido de dar passos cada vez mais sólidos na demonstração de aplicações de IA nos setores da Economia Azul, da qual faz parte também o evento Ocean.AI Summit, que decorrerá em setembro de 2024.