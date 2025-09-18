Novartis Portugal escolhe novo diretor médico

A Novartis Portugal escolheu Diogo Medina como novo diretor médico.Enquanto médico formado em Saúde Pública e em Administração de Empresas, o próprio vai liderar o departamento de assuntos médicos em Portugal. Ao mesmo tempo, passa a integrar a direção da filial da farmacêutica suíça em Portugal, segundo se informa em comunicado.O profissional explica que “assumir a liderança do departamento de assuntos médicos da Novartis é um privilégio e uma enorme responsabilidade, guiado por um foco inabalável na pessoa e pela ambição de melhorar e prolongar vidas”, refere, em declarações citadas no mesmo documento."A missão da Novartis de Reimaginar a Medicina é total, particularmente no que respeita a pensar além do medicamento", assinala ainda..Novartis procura startups para responder a desafios no setor da Saúde