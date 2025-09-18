DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Novartis Portugal escolhe novo diretor médico

Diogo Medina vaai liderar o departamento de assuntos médicos e passa a ser membro da filial da farmacêutica suíça em Portugal.
Diogo Medina, novo diretor médico da Novartis Portugal
Diogo Medina, novo diretor médico da Novartis Portugal
Publicado a

A Novartis Portugal escolheu Diogo Medina como novo diretor médico.

Enquanto médico formado em Saúde Pública e em Administração de Empresas, o próprio vai liderar o departamento de assuntos médicos em Portugal. Ao mesmo tempo, passa a integrar a direção da filial da farmacêutica suíça em Portugal, segundo se informa em comunicado.

O profissional explica que “assumir a liderança do departamento de assuntos médicos da Novartis é um privilégio e uma enorme responsabilidade, guiado por um foco inabalável na pessoa e pela ambição de melhorar e prolongar vidas”, refere, em declarações citadas no mesmo documento.

"A missão da Novartis de Reimaginar a Medicina é total, particularmente no que respeita a pensar além do medicamento", assinala ainda.

image-fallback
Novartis procura startups para responder a desafios no setor da Saúde
Novartis

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt