Novo Banco abre porta do mercado português ao quarto maior banco de Espanha

A aliança entre o Banco Sabadell e o grupo francês BPCE, dono do Novo Banco, vai facilitar ao quarto maior banco espanhol a realização de negócios em Portugal.
Quem o diz é o El Economista, diário espanhol que contactou fontes próximas da transação. Da parte do Sabadell, as oportunidades de parcerias com o BPCE "serão exploradas nos próximos meses", salienta-se.
O acordo começará por incidir em Espanha e França, mas será mais amplo em termos geográficos, chegando a Portugal. O objetivo passa por "explorar" oportunidades em banca de investimento e corporativa (CIB, na sigla em inglês), leasing de equipamentos, crédito ao consumidor e negócios com clientes internacionais (inicialmente clientes espanhóis do Sabadell em França e clientes franceses do BPCE em Espanha).
Recorde-se que o Novo Banco é o quarto maior banco em Portugal, atrás da CGD, Millenium BCP e Santander. Ao avançar para a aquisição ao banco americano Lone Star por 6,7 mil milhões de euros, no ano passado (a transação ficou finalizada em abril de 2026), o BPCE fez do mercado nacional o segundo maior da operação. Recorde-se que também o banco espanhol Caixabank realizou uma proposta de compra, ainda que sem sucesso.