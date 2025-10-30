Novo Banco com lucros de 610 milhões nos primeiros nove meses do ano

Os lucros no Novo Banco estabilizaram nos primeiros nove meses do ano nos 610,5 milhões de euros, em linha com os resultados de 2024, anunciou a instituição financeira.Num comunicado enviado esta quinta-feira, 30, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco informa que o produto bancário comercial caiu em termos homólogos 2,8%, situando-se nos 1.095 milhões de euros.A margem financeira, que traduz a diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos nos depósitos, alcançou os 829 milhões de euros, caindo 6,5% relativamente ao mesmo período do ano passado, e as comissões cresceram 10,7% para 266,1 milhões de euros.O Novo Banco registou um aumento de 5% nos seus custos operacionais, para 384,2 milhões de euros, fazendo recuar o resultado operacional 0,9%, para 783,6 milhões de euros.O presidente executivo do Novo Banco, Mark Bourke, citando no comunicado, diz que os valores apurados nos primeiros nove meses de 2025 “reforçam a robustez” do modelo de negócio da instituição.“Continuamos a executar o nosso plano estratégico com disciplina, apoiando as famílias e empresas portuguesas”, acrescenta..Estado e Fundo de Resolução vendem participações no Novo Banco ao BPCE por 1,7 mil milhões de euros.PJ faz buscas no Novo Banco e na consultora KPMG