Novo Banco é o Banco do Ano em Portugal para a revista The Banker

O novobanco foi distinguido como Banco do Ano em Portugal pela revista The Banker, que pertence ao grupo Financial Times. A prestigiada publicação britânica existe desde 1926 e cobre o setor da banca e dos mercados financeiros.."Este prémio reconhece a dedicação incomparável do novobanco com os seus clientes, antecipando consistentemente as suas necessidades e fornecendo produtos e serviços bancários inovadores, eficientes e transparentes, baseados em elevados padrões éticos e de integridade", explica a instituição liderada por Mark Bourke, em comunicado..The Banker destacou "o robusto desempenho comercial e financeiro do novobanco, marcado por um crescimento sustentado e consistente da rentabilidade, a gestão financeira prudente, controlo de custos e forte geração de capital", avança a instituição financeira..O banco diz que está comprometido com a inovação, e que "adota uma abordagem que integra os balcões, plataformas bancárias online e aplicações móveis num modelo de distribuição único a nível nacional. Esta integração permite que os clientes transitem sem esforço entre vários canais, proporcionando mais flexibilidade e conveniência"..Para este reconhecimento da conceituada revista britânica ontribuiram também "as iniciativas de responsabilidade social corporativa", tendo em vista "a sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento comunitário e a inclusão financeira".."Ser premiado como Banco do Ano pelo The Banker é um testemunho da dedicação excecional de toda a equipa do novobanco e da profunda confiança dos nossos clientes. Este prémio reafirma o nosso compromisso em prestar apoio sustentável e responsável às famílias e empresas ao longo da sua vida", afirma Mark Bourke, CEO do Novo Banco, citado na nota de imprensa.