Novo Banco vê lucros subir 13,2% para 200 milhões no dia em que é vendido ao BPCE

O Novo Banco registou um lucro de 200,7 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, valor que representa um crescimento de 13,2% face aos primeiros três meses de 2025, divulgou a instituição bancária em comunicado esta quinta-feira, 30 de abril.

Entre janeiro e março, a principal fonte de receitas bancárias — a margem financeira, que resulta da diferença entre juros cobrados em crédito e juros pagos em depósitos — diminuiu 1%, fixando‑se em 276,2 milhões de euros, numa conjuntura de abrandamento das taxas de juro em termos homólogos.

Em contrapartida, as comissões cresceram 1,5%, para 85,6 milhões de euros, e ajudaram a sustentar os resultados.

O trimestre beneficiou ainda de uma reversão de imparidades de 13,9 milhões de euros, enquanto outros resultados de exploração atingiram 32,4 milhões de euros, o triplo do montante apurado no período homólogo.

Os custos operacionais subiram 4,2%, para 130,6 milhões de euros.

A publicação das contas coincide com a concretização da venda do banco, uma vez que, esta quinta-feira, os atuais acionistas — o fundo norte‑americano Lone Star, detentor de 75%, e o Estado português, com 25% — formalizam a transferência da totalidade do capital para o grupo francês Banque Populaire et Caisse d’Epargne (BPCE), operação será realizada sem cerimónia pública.

Com a conclusão da venda, o Estado português abandona o capital do Novo Banco, criado há quase 12 anos no âmbito da resolução do Banco Espírito Santo (BES). Foi em 3 de agosto de 2014 que, por decisão conjunta do Banco de Portugal, do Governo, da Comissão Europeia e do BCE, o BES foi colocado em liquidação e ocorreu a criação do Novo Banco para salvaguardar, entre outros elementos, os depósitos.