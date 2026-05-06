Novo medicamento faz disparar em 67% lucro da Novo Nordisk para 6,5 mil milhões

A Novo Nordisk atribui ao sucesso do novo comprimido Wegovy um desempenho financeiro robusto no primeiro trimestre, que a farmacêutica dinamarquesa anunciou ter terminado com um lucro líquido de 48,6 mil milhões de coroas, cerca de 6,5 mil milhões de euros, um avanço de 67% face ao período homólogo de 2025.

O forte arranque do produto, já utilizado por mais de um milhão de pacientes três meses após o lançamento, impulsionou vendas e margens e motivou a revisão em alta das previsões para 2026.

As vendas líquidas atingiram 96,8 mil milhões de coroas, aproximadamente 13 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 32% a taxas de câmbio constantes.

O resultado operacional líquido, EBIT, situou‑se em 59,6 mil milhões de coroas, cerca de oito mil milhões de euros, um aumento de 54% face ao primeiro trimestre de 2025. Estes números refletem tanto a aceitação comercial do Wegovy como a expansão das operações internacionais.

Em consequência do desempenho, a Novo Nordisk aumentou as suas expectativas para 2026. A farmacêutica agora antevê que as vendas e o lucro operacional ajustado recuem entre 4% e 12% a taxas de câmbio constantes, uma melhoria em relação à previsão anterior de uma diminuição entre 5% e 13%.