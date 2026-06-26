Novo 'murro' no setor automóvel. Volkswagen quer duplicar despedimentos e encerrar quatro fábricas

A Volkswagen equaciona duplicar o número de despedimentos, até aos 100 mil, assim como fechar quatro fábricas na Alemanha. Assim relata a Manager Magazin.

O grupo, dono de marcas de carros como Volkswagen, Porsche e Audi, tem atualmente 657 mil trabalhadores. Os resultados financeiros mais recentes trouxeram um corte agressivo nos lucros, pelo que o objetivo passa por tornar a operação mais eficiente.

É que, até final da década, o grupo Volkswagen pretende baixar os custos gerais em 11 mil milhões de euros. Ora, esta semana foi debatido, entre a direção, o plano de reestruturação. Além do propósito de cortar até 100 mil postos de trabalho, está ainda na calha o encerramento de linhas de montagem na Alemanha, o país sede.

É o caso das fábricas da VW em Hannover, Zwickau e Emden, assim como a fábrica da Audi em Neckarsulm.

Em julho, o plano vai a debate no conselho de supervisão. Este é constituído em 50% por representantes dos trabalhadores, pelo que qualquer plano de cortes ficará sempre diluído face aos números iniciais.

Recorde-se que o grupo é dono da Autoeuropa, fábrica localizada em Palmela e que está a salvo destes encerramentos, pelo menos para já.