Novo Nordisk: gigante farmacêutica vai eliminar 9 mil postos de trabalho em todo o mundo

A Novo Nordisk, gigante farmacêutica, passa por uma fase de "transformação". A garantia é dos responsáveis querem reduzir custos e aumentar a eficiência da operação e, para isso, vão cortar cerca de 9 mil postos de trabalho.A decisão foi transmitida pela empresa, através de um comunicado oficial. Em causa está um total de 11,5% da mão de obra da empresa, que conta com um total de 78.400 trabalhadores, à escala global. A maioria do corte (5 mil posições) deverá acontecer na Dinamarca.Vai implicar um gasto único de 8.000 milhões de coroas dinamarquesas (1.071 milhões de euros, ao câmbio atual). Assim sendo, a Novo Nordisk espera agora um crescimento de 4% a 10% no lucro operacional a taxas de câmbio constantes, ao invés do intervalo anteriormente comunicado, entre 10% e 16%.Cortes deixam acionistas com um sorrisoDepois da queda abrupta que marcou o final de julho e início de agosto (a capitalização de mercado da Novo Nordisk caiu 95 mil milhões de dólares em uma semana), o ambiente está agora muito diferenteOs mercados estão a reagir com ânimo ao anúncio da empresa, de tal forma que as ações estão a valorizar 3,11% e alcançam os 349 dólares.