Novo portal do Andante passa a permitir renovação de perfis de estudante online

O novo portal do Andante, sistema de bilhética dos transportes da Área Metropolitana do Porto (AMP), vai passar a permitir a renovação de perfis 'online', para já, apenas para estudantes, sendo depois o serviço alargado a todos os passes..De acordo com uma nota de imprensa enviada à Lusa pelos Transportes Intermodais do Porto (TIP), que gerem o sistema Andante, "a partir de agora, muitas das operações que só estavam disponíveis na rede de vendas presencial, passam a estar acessíveis 'online'", no endereço https://portal.linhandante.com/.."Aderir a um passe mensal, renovar ou atualizar um perfil de cliente ou consultar viagens, são apenas algumas das operações que podem ser realizadas online de forma simples e rápida, sem quaisquer deslocações", refere o agrupamento complementar de empresas (ACE) responsável pelo Andante..Para já, "numa primeira fase, as operações de adesão e renovação de perfil ficam disponíveis para os passes de estudante, sendo gradualmente alargadas aos restantes tipos de passes existentes no Andante".."A totalidade das funcionalidades ficam desde já disponíveis para os estudantes dos perfis Sub13, 4_18 e Sub23", podendo os utilizadores "aderir ou renovar os seus perfis sem a necessidade de recorrer às Lojas Andante para esse efeito"..Quanto aos carregamentos mensais destes passes, inclusive o primeiro, mantém-se a necessidade de serem feitos "em qualquer ponto da rede de vendas, nomeadamente nos agentes Payshop, nas bilheteiras CP e nas lojas Andante", sendo que depois doo primeiro carregamento "todos os outros poderão também ser feitos na rede de caixas multibanco"..Quanto aos alunos do Politécnico do Porto, "à semelhança do que já acontecia para os alunos da Universidade do Porto", têm agora "um procedimento simplificado de acesso ao Andante", tanto "através do seu portal Domus, ou através do estudantes.tip.pt".."Em ambos os casos [politécnico e universidade], as credenciais do aluno são suficientes e não é necessário fazer o carregamento de quaisquer documentos, nomeadamente do certificado de matrícula"..De acordo com os TIP, "este procedimento simplificado está igualmente a ser desenvolvido com outras instituições de ensino superior, prevendo-se o seu alargamento em 2024"..O agrupamento liderado por Manuel Paulo Teixeira refere ainda que a disponibilização do portal Andante neste momento vai ao encontro da "medida anunciada pelo Governo na proposta de OE2024 de gratuitidade dos passes para todos os estudantes até aos 23 anos, e que irá gerar certamente um incremento da adesão de novos clientes".."Desta forma, os pedidos dos passes de estudante poderão ser realizados a partir do conforto de casa, podendo inclusivamente os cartões serem enviados para o domicílio ou para levantamento numa loja Andante", referem os TIP..Segundo os gestores do sistema Andante, "num universo de aproximadamente 121.000 mil estudantes, dos quais cerca de 88.000 utilizam passes Andante 4_18 e Sub23, foram já renovados 37.334, havendo a destacar um acréscimo de 2.180 novos clientes face a 2022"..No portal da Universidade do Porto "registaram-se 6697 alunos a utilizar o portal estudante.tip.pt", um crescimento de 6,3% face ao ano anterior, mas os TIP referem que "há ainda caminho a percorrer quer em termos de aperfeiçoamento técnico do portal quer em termos de comunicação direta ao estudante".