Novo Swatch gera caos pelo mundo. Lojas fechadas e gás pimenta nas ruas

O novo relógio da Swatch está na origem do caos que se viveu, no sábado, em cidades de todo o mundo, desde França ao Japão. Várias lojas da marca acabariam mesmo por manter as portas fechadas por tempo indeterminado.

Os relógios do modelo 'Royal Pop' fizeram vários interessados esperarem toda a noite em filas à porta das lojas. Este foi desenhado em colaboração com a luxuosa marca de relógios Audemars Piguet e captou muitas atenções... para lá, até, do saudável.

O caos tomou conta das ruas de várias cidades europeias, inclusive com intervenção das polícias. Em Paris, a polícia disparou gás pimenta para dispersar a multidão, depois de as portas de segurança serem danificadas, reporta o "The Guardian", que cita uma fonte policial.

Em Düsseldorf, na Alemanha, a polícia empurrou algumas das pessoas que procuravam comprar os novos relógios. O caos é possível constatar no vídeo abaixo, partilhado na rede social X.