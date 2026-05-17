Novo Swatch gera caos pelo mundo. Lojas fechadas e gás pimenta nas ruas

O novo relógio da Swatch está na origem do caos que se viveu, no sábado, em cidades de todo o mundo, desde França ao Japão. Várias lojas da marca acabariam mesmo por manter as portas fechadas por tempo indeterminado.
Os relógios do modelo 'Royal Pop' fizeram vários interessados esperarem toda a noite em filas à porta das lojas. Este foi desenhado em colaboração com a luxuosa marca de relógios Audemars Piguet e captou muitas atenções... para lá, até, do saudável.
O caos tomou conta das ruas de várias cidades europeias, inclusive com intervenção das polícias. Em Paris, a polícia disparou gás pimenta para dispersar a multidão, depois de as portas de segurança serem danificadas, reporta o "The Guardian", que cita uma fonte policial.
Em Düsseldorf, na Alemanha, a polícia empurrou algumas das pessoas que procuravam comprar os novos relógios. O caos é possível constatar no vídeo abaixo, partilhado na rede social X.
No Reino Unido, lojas localizadas em cidades como Manchester, Cardiff, Birmingham, Sheffield ou Liverpool receberam grandes multidões às portas. A polícia foi chamada em todos estes casos e viria a deter um homem em Cardiff, além de dar ordem de dispersão em Birmingham.
Em Milão, na Itália, as consequências foram mais gravosas. O clima de tensão rebentou e várias pessoas que procuravam comprar o relógio chegaram mesmo a vias de facto.
Nos Países Baixos, o clima ficou tenso à porta de uma loja da Swatch, no interior de um centro comercial perto de Haia. As lojas de Amesterdão e Utrecht não abriram ao público.
Saindo do continente europeu, grandes multidões saíram às ruas em localizações tão diversas como Dubai (EAU), Bangkok (Tailândia), Índia, Singapura e Osaka (Japão). Também em Nova Iorque (EUA) houve pessoas na rua à espera da abertura de portas de uma loja, na famosa praça de Times Square.
Várias pessoas conseguiram entrar naquela loja e comprar o relógio, a troco de 400 dólares (344 euros, ao câmbio atual). Citado pelo The Guardian, um homem que deu o nome de Mac disse que, pouco depois de comprar o relógio, acabaria por vender por quatro mil dólares (3440 euros).