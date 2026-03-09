Nscale faz história na IA. Atrai financiamento como ninguém na Europa e Nvidia é um dos credores

A Nscale está envolvida no data center que vai ser erguido em Sines e acaba de colocar o maior financiamento de sempre por uma empresa europeia.

Em causa estão dois mil milhões de dólares (1,73 mil milhões de euros, ao câmbio atual) que a tecnológica britânica colocou através de uma ronda de investimento, que avalia a empresa em 14,6 mil milhões de dólares.

Aquela ronda foi liderada pela Aker ASA e a 8090 Industries, mas o destaque entre os investidores vai para a Nvidia, a fabricante de chips semicondutores com maior volume de vendas em todo o mundo. Entre os restantes participantes, estão Nokia, Lenovo, Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Linden Advisors e Point72.

Fundada em 2024, a Nscale é uma startup e já atingiu o estatuto de decisiva no ecossistema da Inteligência Artificial (IA). Isto porque desenvolve infraestruturas e centros de dados, assim como opera serviços de cloud.

Para dar gás ao crescimento, contratou recentemente três novos membros para a direção. São os casos de Sheryl Sandberg, antigo COO (líder de operações) da Meta, Nick Clegg, antigo vice-primeiro ministro do Reino Unido e responsável da Meta, e ainda Susan Decker, antiga presidente do Yahoo.

Recorde-se que, entre as várias responsabilidades que a Nscale tem em agenda, está a instalação de 12.600 chips de última geração da Nvidia no data center que vai nascer em Sines. A construção fica a cargo da Start Campus e a infraestrutura tecnológica resulta de uma parceria entre a Nvidia e a Microsoft, duas das maiores do mundo na tecnologia e na IA.