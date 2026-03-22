Nuno Botelho. “O Porto tem tudo para ser uma grande capital do noroeste

O que é que vê hoje?

Hoje, vejo turistas com o dinheiro contado. Não entram nos restaurantes e, quando entram, comem pouco ou nada. Vejo um turista com pouco poder aquisitivo. Depois de criada a apetência internacional pelo Porto - com sucesso -, temos agora de criar apetência pelo turista com capacidade aquisitiva. Privilegiar um turista que deixe um valor acrescentado.

O que falta fazer?

Falta claramente uma aposta em rotas que nos tragam esses turistas. Estamos a apostar e bem nos Estados Unidos, que é de facto um turista muito interessante, mas deveríamos sedimentar uma oferta para o turista brasileiro, coisa que no passado fizemos e deixámos cair na pandemia, quando a TAP deixou de fazer esse serviço. Enquanto destino, o Porto foi muito prejudicado. O brasileiro chegou a ser o segundo ou terceiro visitante. Era para nós muito importante. Hoje é o sexto ou sétimo. Temos de retomar esse caminho com uma cadência muito forte. E olhar para o Médio Oriente.

Da colaboração com a autarquia e a associação. Que projetos estratégicos tem em mente?

Preocupam-nos vários temas. Um deles é a questão da comunicação social. É um tema que preocupa muito o atual presidente da Câmara. A falta de comunicação social na região, ou seja, a falta de eco que as coisas que se passam na região, não só na cidade do Porto, mas na região, têm nos jornais nacionais. É algo que temos vindo a discutir, a debater e a ver até que ponto se consegue colmatar. Dou este exemplo muitas vezes e acho que é verdadeiro. Se há 20 ou 30 anos levássemos ao Terreiro do Paço a fotografia de dez ou 15 autarcas do Norte, com facilidade seriam reconhecidos. Se hoje fizermos o mesmo exercício, excluindo o presidente da Câmara do Porto, que por si só já tinha dimensão nacional, teremos muita dificuldade em ter alguém que reconheça um que seja.

E é assim porquê?

Não sei, mas faz-me pensar por que razão, saindo daqui 40% das exportações nacionais, há tão pouco interesse na região. Somos notícia sabe quando? Quando há um incêndio, quando alguém leva com a telha na cabeça ou quando mata a mulher, ou o contrário.

Provincianismo da capital?

É disso que nos acusam. O Porto é muito cosmopolita, é virado para fora. O Porto bebe muito daquilo que há no estrangeiro. As pessoas no Porto sempre viveram voltadas para as exportações, voltadas para mercados internacionais. Portanto, há uma ideia errada, uma perceção errada de que aqui há um provincianismo. É o contrário. E é um desafio que lancei ao presidente da Câmara - até do ponto de vista geracional temos a obrigação de mudar essa mentalidade e de fazer com que os portuenses e as pessoas do Norte não vejamos essa realidade como um triste fado a que estamos destinados.

Como caracteriza hoje o estado do tecido empresarial do Porto e do Norte? Quais são os seus principais pontos fortes e fragilidades?

Em alguns setores, há empresas a sofrer. Na área têxtil, claramente. Mas há outras áreas onde as coisas estão a correr bem. Na metalomecânica, nos componentes para automóveis, nas tecnologias há um conjunto de empreendedores sempre a fervilhar. Lá está a tal visão da região cosmopolita. A região que faz por si. A região que não fica à espera do subsídio e que se reinventa. Isso continua. Esse ADN existe. A Universidade do Porto e a Universidade do Minho, por exemplo, fazem um trabalho extraordinário a esse nível. A UTAD, na enologia, tem feito milagres na região. Basta ver o que é o Douro hoje e o que foi no passado. Basta ver os vinhos premiados a nível internacional. Há uma mudança de paradigma. Agora há questões que nos preocupam. Como é possível que uma região que exporta 40% daquilo que produzimos no nosso país continue a ter os índices mais baixos de rendimento, por exemplo, falando do Douro? O Douro é uma das regiões mais pobres da Europa. Não conseguimos criar riqueza, não conseguimos criar a tal produtividade necessária de modo a ter o rendimento necessário para pagar melhor. Quem está de fora acha que aquilo dá muito dinheiro. Erro. Temos de perceber o que é que está a correr mal na região do Douro. Há muita coisa que está a correr mal e tem de ser analisada. Há regulamentos que têm de ser revistos, leis que têm de ser revistas e o governo tem de olhar para isso. No Tâmega e Sousa também há problemas ao nível do rendimento.