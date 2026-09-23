Nuno Botelho reeleito presidente da Associação Comercial do Porto

O atual presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), Nuno Botelho, foi reeleito no cargo para o mandato de 2026, mantendo-se também como vice-presidente o professor universitário Álvaro Costa.

De acordo com um comunicado enviado esta quarta-feira, 23 de setembro, à Lusa pela associação, o atual presidente foi reeleito na Assembleia Geral Ordinária de terça-feira, e além do vice-presidente Álvaro Costa, "o núcleo de gestão do presidente reúne ainda Filipe Avides Moreira, como 1.º secretário, e António Ricca, como 2.º secretário".

"A Direção fica completa com Cristina Passos, Gonçalo Lobo Xavier, Jorge Macedo, Jorge Queiroz Machado, José Manuel Fortunato, Maria José Barros, Miguel Franco, Nuno Lameiras, Ricardo Fonseca, Rosário Gambôa e Vasco Moura Ramos", detalha o comunicado.

Nuno Botelho, gestor com experiência no setor do turismo, eventos e vinhos (foi acionista fundador da Essência do Vinho), preside à associação desde 2013, ano em que sucedeu ao ex-presidente da Câmara do Porto Rui Moreira.

Segundo Nuno Botelho, citado no comunicado, o novo mandato será iniciado "num contexto marcado por profundas transformações económicas, sociais e geopolíticas, que exigem uma resposta concertada entre os setores público e privado".

"A Associação Comercial do Porto continuará a assumir um papel ativo na defesa dos interesses da região Norte e do tecido empresarial, promovendo o debate, a produção de conhecimento e a construção de soluções para os desafios do futuro”, destaca Nuno Botelho.

A associação recorda que no final deste ano será apresentado o estudo "Bloqueios versus Reformas: uma visão para Portugal", que "procura responder a uma questão central: por que razão Portugal tem crescido pouco, perdeu posição relativa na União Europeia e continua sem convergir de forma sustentada com as economias mais desenvolvidas?".

"O documento, que será entregue ao Presidente da República e ao Governo, representa o contributo da mais antiga associação empresarial portuguesa para lançar o debate informado deste tema estrutural para o desenvolvimento do país", destaca.

O estudo é coordenado pelo antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o ex-deputado socialista Sérgio Sousa Pinto e Nuno Botelho.

Um das conclusões do estudo, revelada a 11 de setembro pela ACP, indica que a baixa produtividade é o principal entrave ao crescimento da economia portuguesa.

"O problema central está na produtividade: mesmo nos períodos de maior crescimento recente, este resultou sobretudo do aumento do emprego e não de ganhos expressivos de produtividade”, referiu então em comunicado.

A Associação Comercial do Porto foi fundada em 1834 e é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, e nela reúnem-se representantes de todos os setores de atividade, da agroindústria ao turismo, passando pela indústria, comércio, distribuição, serviços e profissionais liberais.

Está sediada no Palácio da Bolsa.