Nvidia compra startup de chips por quase 17 mil milhões de euros

A empresa de capital aberto mais valiosa do mundo continua a acelerar a aposta em Inteligência Artificial. Por isso, avançou para a compra mais cara da sua história.Segundo revela a televisão norte-americana CNBC, o negócio vai fazer-se por 20 mil milhões de dólares (quase 17 mil milhões de euros, ao câmbio atual). A tecnológica avançou para a aquisição dos ativos da Groq, uma startup que desenvolve chips semicondutores. Em causa está um contrato de licença não exclusiva, de acordo com a informação divulgada pela Groq, num comunicado em que não é referido o valor transacionado. Assim sendo, a startup vai continuar a ser uma "empresa independente", com Simon Edwards na posição de CEO.Em causa está uma forte valorização da Groq nos últimos meses, depois de ter ficado avaliada em 6,9 mil milhões de dólares (5,85 mil milhões de euros) numa ronda de investimento realizada à três meses. Na altura, conseguiu atrair 750 milhões de dólares (637 milhões de euros). De resto, a startup contou com investimentos com capitais próprios na ordem dos 500 milhões de dólares (424 milhões de euros) desde que foi fundada, em 2016.Maior compra de sempre pela NvidiaO negócio supera largamente aquele que era, até à data, o negócio mais caro de sempre da Nvidia. Isto porque, em 2019, comprou por sete mil milhões de dólares outra fabricante de chips, a Mellanox, fundada em Israel.O negócio não compromete as finanças da Nvidia, na medida em que, no final de outubro, dispunha de 60,6 mil milhões de dólares para realizar investimentos num curto prazo..Nvidia desenvolve software para combater contrabando de chips."Soberania de dados". HPE e Nvidia unem-se para lançar primeira fábrica de IA na União Europeia.Trump autoriza Nvidia a vender 'chips' de IA na China em troca de 25% do valor das vendas\n\n