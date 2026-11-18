A Nvidia anunciou terça-feira (17 de novembro) a duplicação da faturação no terceiro trimestre e a superação das expectativas dos investidores, uma boa notícia para o grupo depois da saída do presidente, envolvido num escândalo com adultério, espionagem e contrabando.

O volume de negócios aumentou 103% homólogos, para 115,8 mil milhões de dólares, acima dos 109 mil milhões antecipados pelos analistas constantes do painel da FactSet. O mesmo forte crescimento foi evidenciado pelos lucros, que superaram os homólogos em 105%, ao atingirem os 65,3 mil milhões de dólares.

Estes números são anteriores à demissão do presidente, Jensen Huang.

Antes, este declarou-se disposto a regressar ao cargo, evocando nas redes sociais um "surto" de mensagens de apoio de empregados, investidores e clientes da Nvidia, se a administração o decidisse.

O sexagenário foi apanhado em três casos de adultério, dois dos quais com subordinadas. O terceiro envolveu uma empresária, Alice Huang, acusada de ter encaminhado semicondutores Nvidia para a China, apesar de um embargo dos EUA.

Os serviços de informações norte-americanos também suspeitam que a empresária trabalha com a espionagem chinesa.

Na sua mensagem, Jensen Huang referiu-se aos casos, que qualificou como "erros sérios", mas nada disse sobre a vertente chinesa.