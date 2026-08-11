Nvidia negocia financiamento de 432 mil milhões com grandes investidores norte‑americanos

Há um leque de grandes investidores norte‑americanos que está a negociar com a Nvidia um pacote de financiamento de cerca de 500 mil milhões de dólares (aproximadamente 432 mil milhões de euros) destinado a iniciativas de inteligência artificial, segundo fontes da Bloomberg.

Entre os nomes apontados estão Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs Group e KKR, segundo a agência.

A operação, acrescentam as fontes, poderá ser anunciada já esta terça-feira.

Os representantes das empresas contactadas pela Bloomberg recusaram comentar ou não responderam aos pedidos de esclarecimento. O Financial Times tinha noticiado anteriormente esforços semelhantes para assegurar este tipo de financiamento.

Parte da verba estaria destinada a permitir que empresas como a responsável pelo ChatGPT arrendem capacidade de computação num projeto de grande escala no Ohio, mais concretamente um complexo de 500 mil milhões de dólares com 10 gigawatts em desenvolvimento pela SB Energy, subsidiária do SoftBank Group, segundo relatórios anteriores.

Várias questões permanecem sem resposta. Não está claro quais projetos ou empresas seriam abrangidos, qual a natureza jurídica do financiamento nem se os 500 mil milhões de dólares representariam novos compromissos ou consolidação de acordos já existentes.

Fontes citadas pela Bloomberg referem também que a Nvidia tem vindo a negociar, em paralelo, garantias de financiamento de valores até cerca de 250 mil milhões de dólares para facilitar arrendamentos de capacidade computacional à OpenAI, bem como propostas para cobrir parte das compras de 'chips' da mesma entidade.

Nos últimos meses a Nvidia intensificou parcerias e investimentos no ecossistema de inteligência artificial, incluindo um reforço de laços com o SK Group e um investimento significativo na startup Safe Superintelligence, cofundada por Ilya Sutskever. Esses movimentos têm suscitado debate entre investidores sobre a possibilidade de os próprios acordos da Nvidia estarem a amplificar procura e avaliações no sector.