Nvidia planeia investir 129 mil milhões de euros por ano em Taiwan

O diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, afirmou esta quarta-feira, 27, em Taipé que a empresa planeia investir até 150 mil milhões de dólares (129 mil milhões de euros) por ano em Taiwan, que classificou como "epicentro" da inteligência artificial.

"Há quatro ou cinco anos, a Nvidia gastava entre 10 mil milhões e 15 mil milhões de dólares (entre 8,5 mil milhões e 12,9 mil milhões de euros) por ano em Taiwan. Agora, estamos a gastar entre 100 mil milhões e 150 mil milhões de dólares (entre 85 mil milhões e 129 mil milhões de euros) todos os anos", afirmou Huang, durante a cerimónia de lançamento da nova sede da empresa em Taipé.

A construção deverá arrancar no final deste ano e entrar em funcionamento até 2030.

"Uma única empresa investir 150 mil milhões de dólares (129 mil milhões de euros) por ano vai impulsionar um ecossistema incrível aqui", acrescentou.

Huang não apresentou detalhes concretos sobre o calendário dos investimentos, mas adiantou que a equipa local da Nvidia em Taiwan poderá crescer dos atuais mil trabalhadores para cerca de quatro mil.

"Este será um centro muito importante para nós no mundo, porque os parceiros do nosso ecossistema estão aqui. Este continuará a ser durante muito tempo o grande centro mundial de fabrico tecnológico e eletrónico", afirmou.

O empresário, que chegou no sábado a Taiwan para reunir-se com parceiros locais da Nvidia e participar na feira Computex de Taipé, um dos principais eventos tecnológicos do mundo, afirmou que a ilha é o "epicentro" da revolução da inteligência artificial.

"É aqui que os 'chips' e os encapsulamentos são produzidos. É aqui que os sistemas são criados. É aqui que foram criados os supercomputadores de IA. A quantidade de parceiros com quem trabalhamos aqui em Taiwan é incrível", sublinhou Huang.

O responsável referiu ainda o desempenho bolsista de Taiwan, que esta semana ultrapassou a Índia como o quinto maior mercado bolsista do mundo, segundo a Bloomberg.

"Não conheci um único diretor-executivo que não esteja feliz, e não é fácil fazer feliz um CEO taiwanês", afirmou.

Huang apelou também às autoridades locais para enfrentarem os desafios energéticos, num contexto marcado pelo abandono recente da energia nuclear e pelo aumento da procura de eletricidade associado ao crescimento da IA.

"O crescimento energético é fundamental para o PIB de Taiwan (...). Taiwan está a crescer e uma coisa que disse várias vezes, e volto a dizer agora: Taiwan vai precisar de mais energia", declarou Huang perante o presidente da câmara de Taipé, Chiang Wan-an, que participou no evento.

Huang visita Taiwan várias vezes por ano. Na ilha encontram-se alguns dos principais parceiros da Nvidia, incluindo a TSMC, maior fabricante mundial de 'chips' avançados para inteligência artificial e computação de alto desempenho.